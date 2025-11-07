El sorprendente mensaje de Jota Peleteiro a Francisco, el hijo de Kiko Rivera y Jessica Bueno

El jueves 6 de octubre, Francisco, el hijo mayor de Kiko Rivera y Jessica Bueno, celebró su decimotercer cumpleaños. Una fecha importante para toda la familia, que se volcó en enviarle mensajes de cariño. Entre las felicitaciones no solo estuvieron presentes sus padres biológicos, sino también quienes, a lo largo de los años, han formado parte de su vida familiar. La más destacada fue la de Irene Rosales, exmujer de Kiko Rivera y madre de Ana y Carlota, hermanas pequeñas del protagonista del día.

Rosales, siempre cuidadosa en su papel dentro de esta compleja constelación familiar, le dedicó un mensaje público que evidenció la buena relación que mantienen desde hace tiempo. “Feliz cumpleaños al niño más noble y bueno de este mundo. Feliz cumpleaños al mejor hermano mayor que mis princesas pueden tener”, escribió la sevillana, dejando claro que el afecto hacia Francisco sigue intacto pese al fin de su matrimonio con el DJ.

Durante los más de diez años de relación entre Kiko e Irene, la televisiva trató al primogénito como a un hijo más. Algo que Jessica Bueno, madre del menor, reconoció abiertamente durante su paso por “GH VIP”: “Siempre he querido que tenga relación con su padre, e Irene es como si fuese otra madre para mi hijo. Lo quiere mucho”.

A esta ola de felicitaciones se sumó también Jota Peleteiro, exmarido de Jessica. El exfutbolista mantuvo una estrecha relación con Francisco durante sus años de convivencia y, a pesar de las fricciones recientes con su madre, quiso dejar claro que el vínculo con el adolescente permanece intacto. “Feliz cumpleaños al mejor hermano del mundo. Estoy muy orgulloso de ti. Te estás convirtiendo en todo un hombre, pero recuerda que siempre estaré para ti”, publicó junto a dos fotografías en las que aparece con el chico, cuyo rostro decidió ocultar para proteger su privacidad.

Jessica Bueno, con el hijo que tuvo con Kiko Rivera larazon

Pese a las tensiones mediáticas que en los últimos meses han rodeado a Peleteiro y Jessica Bueno, lo cierto es que todos los adultos implicados han logrado algo poco habitual: que los menores mantengan entre sí una relación estable, cercana y ajena a los vaivenes sentimentales de sus padres. No es raro escuchar en su entorno que para Francisco es como si hubiese crecido con cuatro figuras parentales.

Jota Peleteiro y Jessica tuvieron dos hijos juntos, Jota Jr. y Alejandro, que comparten un fuerte vínculo con su hermano mayor. Una familia ensamblada que, con todas sus particularidades, demuestra que cuando los adultos priorizan a los niños, ni las rupturas ni los nuevos comienzos son motivo para romper la unidad.