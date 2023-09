Kiko Hernández y Fran Antón inician su luna de miel en un lujoso destino secreto

Este sábado 16 de septiembre estaba marcado en dorado en el calendario personal de Kiko Hernández y Fran Antón, por ser el día elegido para convertirse en matrimonio. La pareja se ha dado el ‘sí, quiero’ rodeado de sus seres queridos, familia y amigos íntimos, en una preciosa boda en Melilla que ahora copa cientos de titulares e incluso portadas en el kiosco rosa, a través de la correspondiente exclusiva en la revista ‘Lecturas’. Ha sido un fin de semana especialmente intenso para la pareja, pero por fin todo ha pasado, su enlace ha sido un éxito, sus invitados han terminado encantados de la experiencia y por ver lo enamorados que están al dar tan importante paso. Ahora, toca descansar con la correspondiente luna de miel.

Kiko Hernández y Fran Antón Instagram

Kiko Hernández y Fran Antón están disfrutando ya las mieles de sus primeros días como casados, dejando atrás los dimes y diretes que su boda está generando. No siempre llueve a gusto de todos, como así ha demostrado un enfadado Jorge Javier Vázquez al echarle en cara cosas del pasado a su compañero de plató. Pero la felicidad de la pareja no se ha visto mermada un ápice por estas voces disidentes, pues el amor es más fuerte que los reproches y más si han puesto tierra de por medio para emplazar su disfrute conyugal en un paradisíaco destino. Un emplazamiento aún secreto, porque el matrimonio no desea que los paparazzi sigan sus pasos y echen al traste sus primeros planes como maridos.

Una fotografía en el perfil de Instagram de Kiko Hernández anunciaba que la luna de miel ya ha comenzado. Una instantánea que no desvelaba ningún detalle relevante, más allá del hecho de que su lugar de vacaciones es lejano, lo que implica tomar un avión para salvar la distancia. “¡Feliz con todo! Ahora toca descansar, disfrutar y desconectar. Hoy es el primer día”, escribía con ilusión en sus stories, evidenciando que el viaje de novios ha comenzado y que no hay nada, ni nadie, que pueda arruinarles los placeres que están a punto de disfrutar.

Story de Kiko Hernández Instagram

Por delante están unos días de relax y desconexión, pero también de mucho amor y redescubrimiento mutuo. A la vuelta, Fran Antón y Kiko Hernández ya podrán pensar en el futuro y nuevos proyectos profesionales, uno como actor y el otro como colaborador de televisión, aunque sin programa fijo en antena. Tras la cancelación de ‘Sálvame’, el ex gran hermano se ha aventurado a formar equipo con compañeros de su programa para viajar por el mundo con el beneplácito de Netflix. Hasta el mes que viene no se estrenará este reality tan peculiar, pero en el horizonte están nuevos proyectos que, por el momento, quedan tan en secreto como el destino de su luna de miel. Poco a poco, se acabará sabiendo todo…