Belén Esteban se pronuncia sobre la carta de Jorge Javier Vázquez a Kiko Hernández por su boda con Fran Antón

Belén Esteban ha reaparecido ante los medios de comunicación después de sus intensas vacaciones familiares en Estados Unidos junto a su hija Andrea. La televisiva ha vuelto al trabajo después de un verano muy ajetreado y se ha pronunciado de numerosas cuestiones, como la muerte de María Teresa Campos o la boda de Kiko Hernández y Fran Antón. Junto a Jorge Javier Vázquez, la de Paracuellos fue una de las grandes ausencias del enlace matrimonial. Pero lo cierto es que Belén no asistió por estar en el extranjero, no como el expresentador de "Sálvame", que ha desvelado en una durísima carta en "Lecturas" su malestar con el televisivo.

En el escrito, tacha a Kiko Hernández de desconocido y expresa lo molesto que está con el que fue su compañero durante más de 14 años de "Sálvame". "Estaba yo de baja médica la tarde que se subió al pulpillo para compartir con la audiencia su orientación sexual. No me emocioné ni nada. Me ganó la decepción. Quizá la tristeza también. Y el desencanto. Es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido", sentenciaba en una de sus lapidarias declaraciones Jorge Javier Vázquez sobre el asunto.

Parece ser que la guerra está servida y seguro que las palabras del presentador le habrán sentado muy mal a Hernández, justo en el mejor momento de su vida. Tras esto, Belén Esteban, amiga de ambos, se ha pronunciado sobre esta polémica carta. Asegurando que no es la "portavoz" de ninguno de sus compañeros, ha confesado que no ha podido leerla. "Sé qué ponía en su blog, pero no lo he leído porque no he tenido tiempo. Yo ahí no entro", ha desvelado, sin querer entrar en ningún conflicto. Pero a pesar de todo, está convencida de que, en un futuro, volverán a retomar su amistad y se producirá un acercamiento entre ambos. "Claro que sí, cuantas veces nosotros nos hemos enfadado. Además, ellos se quieren mucho, sí", ha expresado Belén Esteban.

También ha querido desearle a Ana Rosa Quintana buena suerte en su nuevo programa, "TardeAR", que se estrena esta tarde, ocupando el espacio que dejó "Sálvame" en la parrilla de Telecinco. Tajante, ha sido muy directa: "¿Se estrena hoy? Pues nada, yo la deseo que la vaya bien, es una gran profesional, que lo disfrute y, nada, yo no soy como Joaquín". Con este zasca, ha respondido al presentador que, en su última entrevista, tachó a "Sálvame" de histriónico y amarillista. "Es broma, un beso Joaquín", ha añadido después, quitándole hierro al asunto.