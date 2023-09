Marta López nos cuela a la ceremonia de Fran Antón y Kiko Hernández, a pesar de la prohibición de los móviles

Este sábado 16 de septiembre era el tan esperado enlace entre Kiko Hernández y Fran Antónen Melilla. Aunque no se permitió que los invitados llevaran sus móviles, por si se filtraba alguna imagen antes de tiempo, Marta López ha compartido alguna de las experiencias y, sobre todo, cómo ha vivido ella la tan esperada boda de aquel al que considera como su “hermano” y “parte de mi vida”.

Puede que la prohibición del uso de los teléfonos haya molestado a algunos invitados, pero Kiko ha permanecido muy tajante frente a su decisión y ha sacado su lado más chulo: “A quien no le guste, pues ya sabe”.

Por el momento se ha sabido que la ceremonia ha durado en torno a dos horas y ha atraído a conocidos rostros de la televisión. Además de algunos juegos para dar al convide más estilo teatral. Y es que, al parecer, ha sido un completo éxito. Marta López ha compartido algunas pinceladas de la boda a la que ya la define como un auténtico “bodorrio”. “Creo que no he vivido ninguna boda igual, que divertida. No han parado de hacer cosas todo el rato, de entretenernos” dice desde su perfil de ‘Instagram’ algo más contenta por la boda, antes de hablar sobre lo que más le había gustado de la boda: “el amor”.

No ha dudado en ponerse sensible y manifiesta abiertamente que “lo más bonito que he visto es el amor que hay entre los dos, lo felices que son. No sabéis lo que transmiten, no sabéis qué cosa más bonita he vivido”.

Marta López habla de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón Instagram

Pero ahí no termina la cosa, ha tenido tiempo de poner los dientes largos a todos aquellos que están esperando ansiosos los detalles más jugosos de la boda entre el televisivo y el actor. “Se que nos queréis ver a todos vestidos” mencionaba a continuación sin darnos tan siquiera un mero detalle sobre la pareja.

Lo que se informó desde ‘Fiesta’ es que el diseñador José Perea habría elegido cuatro trajes, de los cuales finalmente solo tendría que elegir dos. El diseñador no ha dado mucha pista sobre cómo será el look, pero ha dejado claro que los diseños escogidos “van del más serio al más atrevido”.