Kiko Hernández se refugia en sus hijas después de uno de los días más duros de su vida

Son horas complicadas para los trabajadores de 'Sálvame'. Ayer por la tarde 'El Mundo' publicaba en exclusiva que el programa llegaba a su fin. El próximo 16 de junio será el último día de emisión del espacio después de más de 14 años de emisión. Una bomba que explotaba y caía como un jarro de agua fría a los colaboradores, que se enteraban por el anterior medio citado de la decisión de la cadena de fulminar el magacín. Desde la salida de Paolo Vasile de Mediaset, se han producido grandes cambios con el fin de lavar la imagen de Telecinco y, con esta última decisión, la cadena cede a Ana Rosa Quintana la franja horaria de 'Sálvame' con el fin de transmitir una cara mucho más amable.

Las reacciones de algunos de los colaboradores tras la noticia no se han hecho esperar y Kiko Hernández ha publicado una fotografía junto a sus hijas al volver de trabajar de Telecinco. El tertuliano, después de este gran varapalo, ha decidido romper con una de sus reglas de oro y ha compartido una instantánea con sus pequeñas. Junto a la imagen, añadía un emotivo texto. "Después de un día duro…llego a casa y tengo esto y digo, qué bonita la vida, que regalo tan grande", escribía el televisivo. "Me quedo con esto siempre", añadía Hernández sobre su familia.

Kiko Matamoros también ha lanzado un bonito mensaje de agradecimiento a través de su cuenta de 'Instagram' por todo el apoyo que ha recibido tras publicarse la noticia y, en definitiva, por todos los gestos de amor que ha recibido a lo largo de todos los años en los que el programa ha estado en emisión. "Gracias por el cariño de tanta buena gente denostada por vernos. Seguro de haber sido los causantes de muchísima felicidad y bálsamo de muchas heridas. ¡Viva Sálvame!", escribía en su perfil.

Ahora se abre un nuevo camino para todos los trabajadores del programa y surgen muchas incógnitas sobre cuál será el futuro de ellos. Pablo Iglesias no ha desaprovecha la oportunidad y le ha ofrecido trabajo a Jorge Javier Vázquez en 'Canal Red', canal que encabeza. De momento, el presentador no se ha pronunciado sobre la propuesta laboral pero hay que recordar que el catalán tiene contrato con Mediaset hasta dentro de dos años. Así lo desveló esta semana en una entrevista a Carlos Amor 'La Matemática del Espejo' de La 2: "Yo tengo contrato y me quedan dos años. Supongo que sí que seguiré, pero lo que decidan, bien estará. Yo trabajo en televisión, la televisión no es mía. Soy consciente de que llega un equipo directivo nuevo y entiendo que querrán hacer con los que trabajamos en televisión o con los muñecos que salimos en ella lo que quieran. Que quieren contar conmigo, perfecto; que piensan que pertenezco a otra época y que es mejor que ya no esté, pues ya está...También puede ser que yo me levante un día y me pregunte si quiero continuar, ¿no?"