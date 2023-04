María Patiño estalla y abandona 'Sálvame' en directo: "Llevo 25 años trabajando como una hija de p***"

María Patiño ha vivido una de sus tardes más complicadas en 'Sálvame'. La presentadora y Lydia Lozano están en el punto de mira por haber sido acusadas de que no devuelven la ropa que les dejan las marcas en buen estado, algo que ha hecho estallar a la periodista en directo entre lágrimas tras enfrentarse con algunos colaboradores. Al parecer, algunas firmas se habían quejado sobre algunos trabajadores de 'Sálvame' sobre esto y el programa quería poner fin a este conflicto, dando un ultimátum a todos los que se benefician de este privilegio. "Si detectamos que la ropa prestada está en mal estado, rota o con olores ajenos al diseño reclamaremos el importe íntegro de las prendas. Los colaboradores de ‘Sálvame’ que no cumplan con el protocolo serán definitivamente retirados de las listas de posibles embajadores de nuestra marca", anunciaba Mayte Ametlla.

Tras esto, Kike Calleja ha conectado con María Patiño, que llevaba unas gafas de sol por haber estado todo el día llorando por esta acusación. "No me hace ninguna gracia porque hay gente que durante años de una manera voluntaria tanto las marcas como yo llevamos trabajando mucho tiempo. Si algo he hecho mal no me importa pedir disculpas pero llevo seis años trabajando con dos marcas y me fastidia que jueguen con mi imagen. Yo soy de las personas que cuando quiero algo lo pago y me niego a que me inviten", ha comenzado diciendo la presentadora de 'Socialité'. Tras defenderse, Patiño ha confesado que este mismo lunes devolvió un vestido mal doblado, motivo por el que Rafa Mora la ha cuestionado y han protagonizado un tenso encuentro. "Conmigo te callas la boca", le espetaba gallega al televisivo después de un cruce acusaciones.

María Patiño Mediaset

Finalmente, María Patiño rompía a llorar. "Me cuesta mucho hacer las cosas bien para que no perjudique ni al programa ni a mi imagen", confesaba entre lágrimas. Pero la cosa no acababa aquí. Para cabrear más a la colaboradora, 'Sálvame' ha invitado a Fran Larrañaga, un famoso estilista que ha cargado duramente contra ella y su mala praxis. "María es difícil de trabajar con ella. A lo mejor no es la peor en como devuelve la ropa pero los estilistas que han trabajado con ella cuentan cosas que no podemos contar aquí", decía sobre la presentadora. "Hay marcas que no quieren vender a María porque sus devoluciones no son lo que se espera", señalaba.

Al escuchar esto, María Patiño ha estallado y ha entrado en brote. "Nunca he visto una persona tan mentirosa. Esto no lo voy a aceptar, si así es lo que queréis transmitir de mi imagen, yo tengo muy claro lo que voy a hacer", exclamaba la colaboradora sobre Fran Larrañaga. "Jamás he tenido un problema con ningún estilista, jamás me he quejado de nada. Nunca en la vida he tenido un problema con una tienda de ropa porque mis padres me educaron de una manera ¿que sabes cual era? Aceptar quién eres y como eres", continuaba la gallega. "Yo ni soy modelo ni pretendo serlo. Y si este señor quiere hacer de esto un contenido lo compro, pero por encima de todo están los 25 años que llevo trabajando como una hija de p***. Así que esto no lo voy a permitir. Y si me lo permites Jorge me voy a mi casa a pasear a mi perra", terminaba explotando María Patiño. Tras estas durísimas palabras, abandonaba la conexión en directo en 'Sálvame' entre lágrimas.