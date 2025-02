Kiko Hernández sentencia a Terelu Campos

Unas recientes declaraciones de Terelu Campos han disgustado a Kiko Hernández. Se trata de una información en la se apuntaba que Alejandra Rubio le había probado mostrar fotos de su nieto. "Si yo desmintiera todas las imbecilidades que dicen. Además, de los que se jactan de tener el carné de periodista", destacaba la hija de la fallecida María Teresa Campos.

Un comentario con el que quería "atacar" a Gema López. Belén Esteban no tardaba en reaccionar al tema en el programa "Ni que fuéramos Shhh". "Yo no soy periodista, ni quiero ir de periodista, pero tú tampoco lo eres. Carmen tampoco", le indicaba.

Kiko Hernández también ha reaccionado y le ha dirigido unos duros reproches. "Yo te voy a decir una cosa: bastante paciencia están teniendo ya los periodistas, los no periodistas y los paparazzis. Encima te tratan con educación".

El colaborador de televisión ha insistido en que si a él le tocara ir detrás de Terelu le iba a dejar las cosas claras: "A la cuarta que me trataras mal te diría: eres una borde, eres una soberbia, eres una altiva, eres lo peor de la profesión. Encima te llevan a '¡De Viermes!' cobrando una pasta para hacer dos preguntas por la noche. No sirves ni para preguntar", ha dicho.

"Solo sirves para presentar, modo presentadora antigua. No sirves ni para colaborar", ha insistido. Por si no fuera poco ha acabado diciéndole: "Has vivido toda tu vida de tu madre. Ahora está viviendo de la niña. ¿Te ha quedado claro? ¿A que esto no te lo dicen en la calle? Te lo digo yo aquí. Has vivido toda tu vida de tu madre y ahora vives de tu hija. Luego de tu nieto, ¿de quién más vas a vivir? No te contratan por ser Terelu Campos".