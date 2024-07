Kiosco: Mar Flores, Bigote Arrocet y la nueva "ilusión" de Miguel Urdangarin, protagonistas de las portadas del corazón

Como cada miércoles, las principales revistas del corazón llegan cargadas de novedades, y las portadas de esta semana no han dejado indiferente a nadie, empezando por "¡Hola!", que recoge el primer testimonio de Mar Flores tras conocerse que va a ser abuela. La semana pasada aseguraba ante la prensa que no se pronunciaría nunca sobre este asunto, pero parece que al ver a todo el mundo sacar tajada -incluida Terelu Campos-, la modelo finalmente se ha decidido a romper su silencio.

¡Hola!

Mar Flores, que cumplió 55 años el pasado 11 de junio, posa radiante para la revista y reflexiona sobre el bebé que esperan Alejandra Rubio y su hijo Carlo Costanzia. "Carlo es adulto. No soy quien para cuestionar su vida. Le apoyaré siempre como madre", dice la modelo.

Además, la conocida como revista del saludo presenta también a Olympia, la nueva ilusión de Miguel Urdangarin, el hijo de la infanta Cristina que habría dicho adiós a la soltería. "¡Hola!" también dedica unas menciones Paloma Cuevas y a la boda de Natalia Santos y Esteban Rivas, que ha unido "a dos grandes sagas empresariales".

Lecturas

Tras conocerse la detención de Carlos Navarro, conocido como "El Yoyas", por delitos de violencia de género contra Fayna Bethencourt, esta rompe su silencio en "Lecturas" y narra el calvario por el que ha pasado estos últimos dos años en los que las autoridades no daban con é. "Seguirá yendo a por mí", lamenta la exconcursante de "Gran Hermano".

Además, "Lecturas" desvela "la traición" de Escassi a María José Suárez y recuerda la última gran fiesta de "El Turronero" por la primera comunión de una de sus nietas.

Semana

De nuevo con Escassi y Suárez como protagonistas, esta revista desvela en exclusiva un correo electrónico que la modelo recibió de una mujer anónima y que le llevó a romper de forma definitiva con el jinete. ¿Qué decía ese email?

"Semana" también muestra el tipazo de Aitana Ocaña con 25 años recién cumplidos y apunta a la guerra de Sofía Cristo con su hermano Ángel: "Lo perdonaré cuando muera".

Diez Minutos

Tras conocerse el embarazo de Alejandra Rubio eran muchos los que esperaban la entrada en escena de Bigote Arrocet, quien fue pareja de María Teresa Campos. El humorista vuelve a la carga contra las Capos y no deja en muy buen lugar a la nieta de la presentadora. "Ella quería que Alejandra estudiara. Estaba muy orgullosa de Carmencita (la hija de Carmen Borrego) porque estudió derecho", comienza diciendo, y advierte: "Si no me devuelven el préstamo que hice a Teresa, reclamaré judicialmente".