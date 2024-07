Giro de los acontecimientos: el incendiario correo electrónico que recibió María José Suárez y dinamitó su relación con Álvaro Muñoz Escassi

La inesperada ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Durante los últimos años, el jinete y la modelo han conformado una de las parejas más consolidadas del panorama nacional y todo apuntaba a que tarde o temprano pasarían por el altar.

Su relación dio un giro de 180º hace aproximadamente n mes cuando María José Suárez confirmó su distanciamiento con Álvaro Muñoz Escassi "porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo". Tras días en el ojo del huracán mediático, la pareja se fue de crucero por el norte de Europa junto a Elías, el hijo de la modelo, zanjando así los rumores de crisis entre ambos. "Este viaje, tanto por el destino como por las personas elegidas, es mi viaje favorito", declaró la andaluza el pasado 17 de junio tras la escapad familiar. El 27 de junio, tan solo 10 días después, la que fue Miss España anunció su ruptura con el jinete a través de un comunicado oficial de Instagram.

Durante los últimos días han salido numerosas informaciones sobre el motivo por el que la pareja decidió romper su relación sentimental y ahora, según Miquel Valls ha desvelado en "Espejo Público", el detonante de la ruptura fue un incendiario correo bomba que recibió María José Suárez cuarenta y ocho horas después de volver del crucero con Escassi y su hijo.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi Instagram

Según el periodista, "el correo tiene cinco puntos. La persona que le manda el correo se presenta y en el punto número uno le dice que Álvaro le ha sido infiel". "En el punto número dos le dice las veces que le ha sido infiel y con quién. En el punto número tres las intenciones que tenía Álvaro con esta persona junto a María José. En el punto número cuatro le explica algunas de las prácticas sexuales que realizaba con detalle. Y por último, en el punto número cinco, Álvaro le prometió pasar días con esta persona que se pone en contacto", ha explicado Miquel Valls. Tras leer el correo, María José Suárez se shock "muy sorprendida" y calificó de "asqueroso" el mensaje. Aún así, se puso en contacto con esta persona, siguieron hablando y es ahí cuando la modelo da cuenta que es "víctima de un engaño": "Dice que es la mayor estafa amorosa que ha sufrido en su vida".

Gran decepción

Esta información de Miquel Valls cuadra a la perfección con las últimas declaraciones de María José Suárez. Ayer, tras conocerse el supuesto acercamiento de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk en la fiesta de El Turronero, la modelo rompió su silencio ante las cámaras y explicó los motivos de su ruptura con el jinete, revelando que se enteró "de una noticia muy desagradable", motivo por el que decidió poner fin a su relación sentimental. "He estado muchos días en shock y ahora me entero también de lo de Hiba. No voy a entrar en lo que fue. Te cuento esto porque no lo voy a hacer en ningún plató de televisión. No voy a entrar en detalles, solo te digo cómo me siento porque soy humana y necesito un tiempo de sanar lo que me ha pasado. Han pasado demasiadas cosas. Yo quiero que pase el tiempo, recuperarme, sanar y no saber nada de esta persona", declaró la andaluza.