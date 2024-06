Sofía Cristo, entre lágrimas, estalla como nunca contra su hermano Ángel: "Le perdonaré cuando esté muerto como mi padre"

Ángel cristo Jr. y Ana Herminia han protagonizado la última portada de la revista "Lecturas". La pareja ha concedido una de sus entrevistas más incendiarias hasta la fecha y el hijo de Bárbara Rey no ha dudado en cargar duramente contra su madre, además de anunciar que se casan.

"Mi madre hacía como que se tomaba pastillas y yo tenía que sacárselas de la boca con los dedos, también que iba a saltar del balcón", dice Ángel Cristo Jr. sobre Bárbara Rey en el a entrevista. "Cuando discutía fuerte con mi madre, ella llamaba a la Guardia civil y colgaba. Más de una vez me dejó en la calle". Además, el hijo mayor del domador de leones ha tachado a la vedette de "racista" y ha asegurado que "los gritos y las manipulaciones" en casa los ha vivido por parte de Bárbara Rey: "Aunque mi madre pone a mi padre de pistolero, la que tenía en casa una pistola con balas y al alcance de los niños era ella".

Ángel Cristo y Bárbara Rey en una imagen de archivo Gtres

Estas declaraciones han caído como un jarro de agua fría a Bárbara Rey y Sofía Cristo y, como era de esperar, la DJ no ha dudado en pronunciarse en "Espejo Público"; programa en el que colaboradora. Rota de dolor y entre lágrimas, muy cansada del cisma familiar y del sufrimiento de estos últimos meses, la hija menor de la vedette ha estallado contra su hermano.

"Estoy agotada. Nunca he hablado de él. He hablado de mis adicciones, de mis problemas y he defendido a mi madre de un maltratador", ha comenzado diciendo Sofía. "No me gusta comentar corazón, no me gusta comentar esta mierda. Estoy cansada. No voy a hablar de esta mierda nunca en mi vida. He llegado a mi límite", ha expresado, harta de tener que comentar en la televisión la guerra abierta que hay en su familia.

Sin nombrar a su hermano ni a su cuñada, Sofía Cristo ha pedido públicamente que la dejen en paz, a ella y a su madre: "Si quieren hablar de su boda, que hablen y que hablen de la hija de Ana porque mi madre tiene una nieta a la que no ve y yo una sobrina a la que no veo y nos duele". "Que vendan todo, la luna de miel, lo que quieran, pero que nos dejen tranquilas porque esto es un puto machaque psicológico y mi madre en algún momento se morirá porque tiene 74 años. A nadie le importa una mierda la vida de ellos y si no hablan de Bárbara Rey, no hay una portada como esta. Son tan culpables unos como otros", se ha desahogado la colaboradora, al límite, asegurando que se encuentra "irritada, irascible y tensa" con esta situación.

Ángel Cristo con su madre, Bárbara Rey, y su hermana Sofía Cristo Gtres

Según ha desvelado Sofía, Bárbara Rey lo está pasando muy mal aunque "intenta hacerme ver a mí que no está tan mal. Ella intenta estar bien, va a la psicóloga, está en tratamiento, está con sus amigas e intenta estar bien, pero lo único que pedimos es que nos dejen tranquilas".

"Perdonaré a mi hermano cuando esté muerto como mi padre. No quiero saber nada de él, absolutamente nada de él. No quiero verlo, no quiero saber nada de ellos, los quiero muy lejos. No quiero saber nada de él ni hablar de él, pero podría hacerlo", ha sentenciado Sofía Cristo. "Me podía esperar muchas cosas de él, pero es que no quiero hablar de él. Con decir que lo perdonaré cuando esté muerto, ya es un titular y un titular sensacionalista que utilizarán. No pienso leer la entrevista, pero que no no nombre a mi madre que es muy mayor y solo pido que nos deje tranquilas, que ya hemos sufrido mucho durante muchos años", ha zanjando sobre el asunto.