Mar Flores rompe su silencio y reacciona a la entrevista de Terelu Campos sobre el embarazo de Alejandra Rubio

El embarazo de Alejandra Rubio continúa acaparando todos los titulares y tertulias de la crónica social de nuestro país. La nieta de María Teresa Campos y Carlo Costanzia se convertirán en padres de su primer hijo en común el próximo mes de diciembre y la noticia ha generado un gran revuelo dentro de ambas familias. Tras el bombazo mediático ha vuelto a salir a la palestra la tirante relación de Terelu Campos y Mar Flores, consuegras y futuras abuelas del bebé y hoy, dos días después de que la pareja anunciase en la revista "¡Hola!" que iban a ser padres, la hermana de Carmen Borrego se sienta en "¡De viernes!" para hablar del embarazo de su hija y de otras cuestiones relacionadas con ambos clanes familiares.

Ante la inminente entrevista de Terelu en el programa de Telecinco, Mar Flores no ha dudado en reaccionar en redes y lanzar una pulla a la intervención de la madre de Alejandra en televisión. La madre de Carlo Costanzia, que se encuentra en estos momentos en Oporto, ha compartido una imagen de un helicóptero junto a la siguiente frase: "Experiencias DE VIERNES". Como era de esperar, este story de Mar Flores no ha pasado desapercibido y ha sido muy comentado en la tarde de hoy. Ajena a cualquier cuestión relacionada con Carlo Costanzia y el clan Campos, la modelo se encuentra fuera del país, disfrutando de una escapada en el país luso.

Mar Flores reacciona a la entrevista de Terelu Campos sobre el embarazo de Alejandra Rubio Instagram

Mientras Mar Flores se divierte paseando en helicóptero por el cielo de Oporto, Terelu Campos ya está en Telecinco para conceder una de sus entrevistas más esperadas tras conocerse el embarazo de Alejandra Rubio. "Yo me enteré del embarazo de Alejandra de sopetón. Me dijo "estoy embarazada" y yo "¡Ah! Vale". No tengas la menor duda, yo voy a estar ahí en la decisión que toméis, o que tomes", desvela la hija de María Teresa Campos en el avance del programa sobre cómo se enteró de que iba a ser abuela a finales de este año. Ahora, solo queda esperar a ver la entrevista completa y que dará tanto de qué hablar en los próximos días. ¿Cómo le habrá sentado a Alejandra que su madre se siente en un plató 48 horas después de anunciar su embarazo para hablar de su futura maternidad y de su relación con Mar Flores, su suegra y futura abuela de su hijo? ¿Responderá Terelu a la indirecta de su consuegra en Instagram?