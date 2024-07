María José Suárez se derrumba tras el acercamiento de Escassi e Hiba Abouk: "Necesito un tiempo para sanar"

Hace unos días, María José Suárez anunció su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi mediante su cuenta de Instagram. Después de tres años de noviazgo y con el fin de evitar "mentiras y especulaciones", la modelo confirmó que su relación se había acabado y que no había sido el mejor final "para una historia tan bonita". "Pero, como siempre, me quedo con los buenos momentos vividos en tres años, que han sido muchos", añadió.

Sin embargo, el jinete fue uno de los invitados este mismo fin de semana en la comunión de la nieta del empresario José Luis López, más conocido como "El Turronero", un evento al que acudieron celebridades del panorama nacional, entre ellas Escassi e Hiba Abouk. En la fiesta, hubo un presunto acercamiento y testigos aseguraron que los vieron conversando durante la fiesta y caminando por el recinto. Ante esto, la modelo no ha ocultado su dolor.

"Han pasado cosas"

La modelo le ha declarado a Europa Press que hace tan solo una semana estaba de viaje con su hijo y el jinete en un crucero. Tras la estadía, ha contado que le pidió a Escassi un tiempo para estar con su hijo, por lo que él decidió "pagarse su billete" e ir con ellos para "hacer más planes y arreglar las cosas". "No era un montaje ni nada", ha afirmado.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi Gtres

Sin embargo, a su vuelta del crucero, la presentadora ha relatado que se enteró "de una noticia muy desagradable" por lo que decidió poner fin a su relación. "He estado muchos días en shock y ahora me entero también de lo de Hiba. No voy a entrar en lo que fue. Te cuento esto porque no lo voy a hacer en ningún plató de televisión. No voy a entrar en detalles, solo te digo cómo me siento porque soy humana y necesito un tiempo de sanar lo que me ha pasado. Han pasado demasiadas cosas. Yo quiero que pase el tiempo, recuperarme, sanar y no saber nada de esta persona", ha confesado en sus últimas declaraciones públicas.

Razones de su ruptura

Pese a que la sevillana no aclaró directamente los motivos de la ruptura, los medios de comunicación apuntan a presuntas infidelidades del jinete. "Escassi bailaría en otras pistas. Habrían pasado cosas salvajes y Escassi no solo bailaba en otras pistas, sino que en una de esas pistas que fue a bailar, la pista ya estaba ocupada por otro famoso. Entonces eso complicó un poco la historia", revelaron a 'Espejo Público' Alonso Caparrós y Gema López.