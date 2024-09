Lara Dibildos, sobre el hijo que tuvo con Escassi: "Va a ser más rompecorazones que su padre"

Lara Dibildos ha hablado para Europa Press y ha asegurado que está "muy bien" en su relación con Carlos Maturana. Aunque de momento no se han planteado dar un paso más en su relación, la hija de Laura Valenzuela ha revelado que vive "el día a día" y que no piensa en el futuro. "El hoy estoy muy bien, mañana Dios dirá. He encontrado un compañero de viaje porque, en este viaje de este momento, hemos conectado en el momento justo. En otro momento no habríamos conectado por ningún lado. Él tiene su casa y yo la mía, a veces estamos en cada casa pero cada uno tiene su espacio".

Sobre Álvaro Muñoz Escassi, la actriz cree que "ya ha tenido suficiente" con el acoso mediático al que se ha enfrentado en los últimos meses a raíz de su separación con María José Suárez. Sobre su presunta relación con Hiba Abouk, Lara no quiere hablar de su vida privada. También confiesa que tienen muy buena relación y una comunicación fluida en todo lo relacionado con Álvaro, el hijo que tienen en común.

Sobre la relación que tienen padre e hijo, Dibildos asegura que es "maravillosa" y que hacen "un buen tándem" los tres juntos. "Con su hijo tiene una sinceridad absoluta. Sí, mi hijo conoce muy bien a su padre. Hay cosas en las que no coincide, tiene mucha personalidad, pero encanta que tiene sus propios pensamientos y respeta", ha contado. Y añade que su hijo Álvaro va a ser "más rompecorazones que su padre".