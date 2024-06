El nuevo novio de Lara Dibildos por fin confirma su relación: "Ya conozco a sus hijos"

El pasado mes de mayo una nueva portada en las revistas del corazón apuntaba a que Lara Dibildos podría haber rehecho su vida amorosa tras su ruptura con Cándido Conde Pumpido. Sin embargo, la actriz se ha mostrado reacia a confirmar su noviazgo con Carlos Maturana, el hombre con el que fue fotografiada, y prefería no poner etiquetas a la relación que mantienen.

Pero ayer dieron un paso más hacia la formalización de ese vínculo y los dos se presentaron juntos -y muy acaramelados- en uno de los muchos eventos que tuvieron lugar en Madrid. No escatimaron en muestras de cariño, una nueva actitud sobre la que Lara comentó: "Naturalidad. A mí siempre me preguntáis si estaba con alguien y yo decía que no con naturalidad. Siempre lo he hecho, empiezas con alguien y no sabes cómo ir, si va a durar o no, aquí seguimos y bueno… venimos juntos".

Parece que todavía le cuesta referirse a él como "novio", pero no hay más que ver cómo hablaba de Maturana para comprobar que la cosa entre ellos se va poniendo seria: "Es muy buena persona, cosa que es fundamental. Tiene muchas cosas buenas, tiene mucho sentido del humor, nos reímos mucho, lo pasamos muy bien…".

Unos piropos que también se correspondieron por parte de Maturana, un atractivo chico conocido por su pasado televisivo en "Mujeres y hombres y viceversa". "Es todoterreno, vale para todo. Podemos venir a una fiesta y pasarlo bien arreglados, también vale para un día normal, es todoterreno", comentó sobre Dibildos.

Lara Dibildos en los Premios Toga de Oro David Jar La Razón

Otra muestra de que su relación se va consolidando a cada día que pasa es que Maturana ya ha conocido a Francisco y Álvaro, este último fruto de su relación con Escassi. "Son encantadores y me llevo muy bien con ellos. Los conocí en Estados Unidos, estuvimos unos días y la verdad que encantados", dijo sobre los chicos.

Muy amiga de Terelu Campos, Lara Dibildos tampoco dejó pasar la oportunidad de pronunciarse sobre el embarazo de Alejandra Rubio, a quien "le deseo lo mejor, eso siempre es una alegría y claro que será una gran madre".