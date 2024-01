Álvaro de Luna da la cara y rompe su silencio tras su última canción dedicada a Laura Escanes: "Me ha salido del corazón"

El pasado 17 de enero Álvaro de Luna publicó su última canción, "Suerte ;)", dedicada íntegramente a Laura Escanes y su relación. "Yo quise todo contigo y tú quisiste dolerlo", "yo como un tonto creyendo en tus cuentos", "yo no tengo tiempo para todas esas mierdas, te di mi corazón y lo pusiste en venta" o "yo te deseo mucha suerte que a ti te guarde la vida, pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería. Yo a ti te quise pa' siempre'", son algunos de los versos del single que tanto ha dado de qué hablar estos últimos días.

Siete días después, por fin el artista ha dado la cara y ha respondido a todas las cuestiones relacionadas con la canción. "Creo que al final usar lo de haber hecho un "Shakirazo" lo puedo entender porque ha sido como súper sonado pero al final, yo creo que todos los que nos dedicamos a escribir canciones hablamos de nuestros sentimientos, de cómo nos encontramos, de cosas que hemos vivido y de sensaciones que hemos tenido", ha expresado Álvaro de Luna sobre haber sido comparado con la artista colombiana y la sesión de Bizarrap que le dedicó a Gerard Piqué. "Me ha salido del corazón y de la cabeza como todas las canciones", ha reiterado.

Laura Escanes y Álvaro de Luna Instagram

"Al final forma parte del arte, de la composición y de lo que cada uno quiere representar y quiere que la gente entienda. Al final yo he hecho lo que llevo haciendo desde siempre porque le he escrito muchas canciones a mucha gente, a muchas sensaciones y a muchas vivencias, entonces vengo haciendo lo que he hecho hasta ahora", ha explicado sobre su última composición, que tan buenos datos y alegrías le está dando desde que salió hace tan solo 7 días.

Eso sí, tras ser preguntado por su las indirectas que le ha dedicado Laura Escanes tras el lanzamiento en sus respectivas redes sociales, Álvaro de Luna ha hecho oídos sordos y no ha querido entrar en el asunto, asegurando que no ha visto ningún mensaje de la influencer.

Durante estos días, la creadora de contenido, muy sutilmente, ha respondido a su expareja a través de diferentes frases. "Recuerda siempre que lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro", escribió hace unos días Laura Escanes sobre la canción que le ha dedicado Álvaro de Luna.