La contundente respuesta de Laura Escanes a los reproches de Álvaro de Luna

A Laura Escanes le cuesta mantenerse al margen después de escuchar la batería de reproches, pullitas y dardos envenenados que ha recibido por parte de Álvaro de Luna. El cantante no quería hablar demasiado de su final con la influencer, pero se estaba reservando el plato fuerte para componer una canción al más puro estilo Shakira contra Gerard Piqué. Aunque el final de su romance llegó el pasado mes de octubre, es ahora cuando él quiere poner sobre la mesa los motivos de su ruptura, al menos sí bajo su punto de vista. Así, en su nuevo tema ‘Suerte’, asegura que “yo quise todo contigo y tu quisiste dolerlo” o que “tú quisiste matar lo que creí que sería eterno”.

Pero los reproches de Álvaro de Luna en su nueva canción van mucho más allá. También le recrimina a su ex que “descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía”, por lo que le informa que “para ti no tengo tiempo”, porque “yo te quise para siempre, pero tú no lo veías”. Ha plasmado todos sus sentimientos, lo que llevaba encerrando en su corazón estos agónicos meses en los que ha tratado de reconstruir su vida lejos de la influencer. Ha sido una tarea muy complicada, pero seguro que componer esta canción le haya ayudado a liberarse de parte de la carga que sostenía sobre sus hombros.

Por supuesto, no ha tardado demasiado en que se materialice una respuesta por parte de Laura Escanes. Ahora bien, como no quiere iniciar una batalla mediática y que esto se convierta en un cruce de acusaciones, aunque ella ha sido la primera en tirar piedras, ahora se muestra más comedida. Y es que, sin mencionarle, todos sus seguidores saben que sus palabras plasmadas en los stories de su perfil de Instagram van dedicadas a él. Y es que nada más comenzar a viralizarse la canción de ‘Siempre’ y cuando ya comenzaba a estar en boca de todos, ella ha compartido una reflexión a modo de indirecta muy directa”.

Story de Laura Escanes Instagram

Laura Escanes parece que no está dispuesta a remover más el pasado y se queda conforme con lo que ha visto en la última etapa de su relación. “Dice más cómo te vas que cómo llegas”, afirma muy contundente la joven instantes después de escuchar a Álvaro de Luna cantar sobre su ruptura y los motivos de su desamor. Pero los mensajes no quedan aquí, ha añadido otro aún más contundente: “¡Qué triste!” y es que seguramente se hayan amado tanto que no comprenda cómo han llegado a protagonizar este final del que parece no habrá solución.