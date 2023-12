Leticia Sabater saca villancico: "Soy la más puteada en el amor de toda España"

Crítica social y gore: así define Leticia Sabater su nuevo villancico, "Está Navidad me comeré un pibón", en el que echa mano de sus más acérrimos fans para que intervengan en el videoclip del tema. En pocos días, la canción ya ha tenido más de un millón de visualizaciones en las redes sociales.

- Es un villancico con mensaje.

- En villancicos anteriores jugaba con la provocación y el sueño, este año he querido hacer algo diferente. Mi canción es una versión del "Last Christmas" de George Michael, pero con una jerga más adaptada para los adolescentes, y va dedicada a todas las personas que les han puteado en el amor.

- ¿Se incluye en ese colectivo?

- Pues sí. Me han jorobado varias veces, soy la más puteada en el amor de toda España. Entonces, estas Navidades vamos a comernos un pibón y no pensemos, ni lloremos, en los que nos han dejado. Tenemos que pasar estar fiestas divirtiéndonos, emborrachándonos y pasándolo de puta madre.

- El videoclip es sorprendente.

- Sí, Papá Noel me pide que entregue yo los regalos en Navidad porque está de baja por ansiedad, pero como la gente está cabreada, yo de mal humor por la subida de los precios, al final sufro ataques de todo tipo.

- Lleva cuarenta años como artista…

- Y reinventándome constantemente. No me afectan las críticas, soy incombustible. Y eso que también soy consciente de que tengo un público que me ama, pero también otro que me odia. Pase lo que pase, siempre me levanto de las caídas. En la vida, si quieres, puedes, y con tesón saltas todos los obstáculos.

- Me he enterado de que se ha comprado una casa al lado de la de Julio Iglesias.

- Si, en Punta Cana. Y no solamente somos vecinos, sino que le conozco muy bien y me cae fenomenal. ¿Sabes que yo fui con sus hijos mayores al colegio?

- Le esperan unas Navidades muy ajetreadas.

- Aunque pasaré algunos días con mi familia, tengo por delante más de cien conciertos. Siempre he sido más afortunada en el trabajo que en el amor.

- ¿Y cómo sería el hombre que podría enamorarla de nuevo?

- Normal, autosuficiente, que no sea un vago y que me quiera. Que me lo demuestre a diario. Y que entienda los sinsabores de mi profesión. Creo que soy demasiado buenaza, si les metiera más caña a los hombres mejor me iría.