Leticia Sabater: "Soy expertar en el punto G masculino y femenino"

Lo nuevo de Leticia Sabater, "Barbacoa al punto G", aspira a convertirse en la canción del verano. Con claros matices sexuales, su videoclip es fiel a las atrevidas imágenes libera de ropa de su protagonista.

¿Ha disfrutado del punto G o todavía lo esta buscando?

Lo encontré hace muchos años, soy experta, tanto en el punto G masculino como en el femenino.

¿Me da a entender que es bisexual?

Le aseguró que no, nada más lejos de la realidad. Me gustan muchísimo los hombres. Soy hetero al cien por cien.

¿Qué ritmos marca su barbacoa?

Es una mezcla de cumbia, country y merengue, es la primera vez que se hace algo así. Desde Georgie Dan nadie había compuesto un tema sobre barbacoas. El mío es súper bailable para todas las edades.

Que pueden verla con muy poca ropa...

Me encanta salir ligera de ropa.

Las feministas no son de su "pandilla" de amigas.

No soy feminista, y me gusta presumir de mis atributos. Mi dinero me han costado y quiero lucirlos.

¿Es consciente de que en las redes sociales aparecen muchos memes a su favor y en su contra?

Si, claro, es que apuesto por arriesgar y eso no le gusta a todo el mundo. Pero soy una tía muy valiente, me gusta mucho sorprender, y entiendo que cuando te sales del rebaño, generas lo mismo amor que criticas. Vivo al límite. Ahora me espera una gira de cien conciertos este verano, estoy a tope. Y, aunque no puedo adelantar nada todavía, tengo un proyecto de televisión que va a ser toda una sorpresa. Mira, sigo teniendo la misma vitalidad que cuando tenia veinte años y presentaba "La quinta marcha".

En él amor priman sus fracasos.

Será porque me centro demasiado en mi trabajo y eso es un lastre en el amor. ¿Tener hijos? Nunca he tenido instinto maternal. Eso si, me he sentido muy querida por los niños de España, todos los que eran fieles seguidores de mis programas infantiles de televisión.