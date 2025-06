Todo lo que sabemos del vestido de novia de Susana Molina: de firma española, romántico y muy femenino

La cuenta atrás ha comenzado: Susana Molina se casa este viernes 13 de junio con Guillermo Valle y todas las miradas están puestas en su look nupcial. Porque si hay algo que esta influencer murciana sabe hacer es generar expectación sin perder la naturalidad que la define. Desde que anunció su compromiso, ha ido dejando pequeñas pistas (y algunas declaraciones estratégicas) sobre cómo será el vestido que lucirá en uno de los días más importantes de su vida. Un diseño que, como ya ha confirmado, lleva el sello de una de las firmas españolas más prestigiosas: Claro Couture.

Lo describió en palabras muy suyas como “romántico, muy femenino y muy yo”. Y aunque no ha querido desvelar más, sí ha compartido pequeños avances que han disparado la imaginación de sus seguidoras: desde el aire flamenco hasta una espalda espectacular que, según la propia Susana, emocionó incluso a su madre y a Dulceida durante la primera prueba. Una escena que quedó grabada en un vídeo que subió a Instagram y que ha tenido miles de visualizaciones. Y no es para menos: pocas veces vemos una reacción tan auténtica y emocionante en un momento tan íntimo.

Todos los detalles del vestido más especial de Susana Molina

La firma elegida, Claro Couture, es una firma sevillana reconocida por su saber hacer artesanal, su elegancia atemporal y ese toque andaluz que ha conquistado a algunos de los rostros más influyentes del panorama nacional desde la primera puntada. Una elección con la que Susana no solo rinde homenaje a la moda española, sino también a sus raíces y a su carácter. Como reconoció en declaraciones a El Español, buscaba un diseño con “aire flamenco y algo de volumen”, lo que nos lleva a imaginar volantes estratégicos, siluetas envolventes y una caída que combine dramatismo y dulzura a partes iguales.

No fue una elección fácil. Tal y como explicó en una entrevista a Lecturas, la influencer confesó que se probó muchísimos vestidos antes de encontrar el indicado. “Tenía una idea clara de lo que quería, pero no fue inmediato. Quería sentirme yo, no disfrazada”. Finalmente, ese clic mágico sucedió en el atelier de Claro Couture, y Susana supo que ese era su vestido. Uno que ha descrito como muy especial, con detalles que la representan al 100% y que provocaron lágrimas de emoción cuando lo vio su entorno más cercano.

Y es que no hablamos de una boda cualquiera, sino de un evento que ella ha organizado cuidando cada detalle. Susana ha impuesto varias normas muy personales para su gran día. La más comentada: los móviles estarán prohibidos durante la ceremonia. “Quiero vivirlo con intensidad y sin distracciones”, confesó a Vanitatis. Pero no es la única medida que ha tomado para asegurarse de que el ambiente refleje su visión. También ha pedido expresamente que ninguna invitada lleve pamelas ni tocados XXL. “No me gustan nada. No quiero ver sombreros gigantes ni tocados excesivos”, afirmó con humor en la misma entrevista. Una petición que confirma lo que ya intuíamos: esta será una boda con mucha estética, pero sobre todo con mucha personalidad.

Un vestido del que ya nos hemos enamorado sin verlo

No es casualidad que Susana haya optado por una firma española, ni que su vestido huya de los convencionalismos. Desde su paso por Gran Hermano hasta su consolidación como una de las creadoras de contenido más influyentes del panorama nacional, Susana ha demostrado que sabe reinventarse sin perder su esencia. Y este vestido (del que solo conocemos pinceladas) parece reunir todo eso: personalidad, emoción, raíces y estilo. Además, como contó a Antena 3, quiso que el vestido tuviera una historia. Que no fuera solo bonito, sino que le evocara algo más profundo. “Quería que tuviera significado, que fuera mío desde el principio”, aseguró. Por eso eligió participar activamente en el proceso de creación, trabajando mano a mano con la diseñadora y asegurándose de que cada detalle estuviera pensado para ella.

La gran revelación llegará este viernes, y todo apunta a que será uno de los looks nupciales del año. Pero hasta entonces, lo que sí sabemos es que Susana Molina no decepciona: su vestido será romántico, muy femenino y profundamente personal. Y eso, en una era de bodas virales y vestidos clónicos, es ya todo un acierto.