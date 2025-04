Susana Molina, muy tajante sobre la ausencia de Anabel Pantoja en su despedida de soltera: "Era evidente que no iba a venir"

Susana Molina cuenta los días para su gran boda con Guille del Valle. La conocida influencer dará el "sí, quiero" el próximo 13 de junio con su prometido, coincidiendo en el día en el que se conocieron y comenzó su bonita historia de amor en 2021.

A menos de dos meses para su enlace matrimonial, la creadora de contenido se encuentra ultimando todos los detalles de su boda, proceso que está compartiendo en redes con sus millones de seguidores. Como era de esperar, su despedida de soltera también ha sido retransmitida por todos sus amigos influencers y no ha estado exenta de polémicas. Susana Molina y su círculo más íntimo compuesto por Dulceida, Alba Paul, Nagore Robles, Marta Riumbau, Madame de Rosa, Sara Guzmán o José Obando, entre otros tantos vips, han disfrutado de una exclusiva despedida de soltera a bordo de un crucero por el Caribe, viaje que ha sido publicitado por todos los asistentes en redes.

Anabel Pantoja, una de las grandes ausentes a la despedida de Susana

La sobrina de la tonadillera ha sido la gran ausente a la despedida de Susana, de la que es íntima amiga desde años. Tanto es así, que incluso fueron compañeras de piso una larga temporada. La murciana, durante los primeros días del ingreso de Alma, fue una de las primeras en volar hacia Las Palmas para arropar a Anabel y David en el momento más difícil de sus vidas.

A pesar de su estrechísima amistad, Anabel Pantoja ha decidido no acompañar a su amiga Susana en su despedida de soltera, haciendo saltar todas las alarmas sobre un posible distanciamiento entre ambas. A su llegada a España, Molina no ha tenido más remedio que hacer frente al asunto. Muy tajante, la creadora de contenido ha desmentido que entre ellas exista algún tipo de problema y ha explicado el motivo de su ausencia. "Tampoco creo que haya mucha duda, o sea, era evidente que no iba a venir. Ya, si ella quiere contar sus motivos, pero yo creo que son bastante evidentes", ha declarado Susana, confirmando que Anabel no ha ido por estar con su hija, de apenas cinco meses.

Sobre si es cierto que podría estar cerca el archivo de la investigación contra Anabel y David, Susana Molina ha sido muy tajante: "He estado completamente desconectada una semana, así que no he podido hablar nada".

Nagore Robles se pronuncia sobre Anabel Pantoja

La televisiva ha dado un paso al frente en el aeropuerto y se ha sincerado sobre la relación que mantiene con Anabel Pantoja, la gran ausente de la despedida de Susana Molina. "Yo la echo un montón de menos desde que se fue a Canarias, pero entiendo que cada uno tiene sus circunstancias. ¿Quién ha dicho que hay mal rollo? Que se me ponga esa persona aquí delante. Ya sabes como es la gente, como habla. Pues la gente tiene que hablar menos, ¿no? O por lo menos decir menos mentiras. Ella está siempre presente en muchas cosas, es muy amiga de Susana, pero otra cosa es que al final decida por decisiones personales que no puede venir", ha zanjado Nagore Robles.