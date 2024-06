Lola Índigo se ha escapado a Ibiza con las sandalias de plataforma que más utilizaremos este verano

Solo necesitamos las sandalias de plataforma con las que Lola Índigo se ha ido a Ibiza para este verano. Durante estos días, la cantante española ha sido protagonista de uno de los temas más comentados por la sociedad, puesto que ha sido vista en la 'isla bonita' con el jugador de fútbol Achraf Hakimi. Ambos han demostrado la buena amistad que conservan, pero las editoras de moda no han podido pasar por alto un detalle en el estilismo de Lola Índigo (y todo tiene que ver con las tendencias de verano en calzado). Estamos hablando de las sandalias de plataforma en blanco con diversas tiras que se están volviendo a llevar durante esta temporada. Se trata de un diseño de Asos que se ha adelantado a las rebajas, ya que lo puedes encontrar con un descuentazo de 25€. La artista las ha combinado con un precioso conjunto de top y falda semitransparente y de encaje blanco, uno de los imprescindibles que necesitamos todas estos meses de calor tanto para ir a la playa como en el street style o un evento. Recordemos que, especialmente, las faldas de encaje están siendo todo un must have tanto en formato largo como corto, así como midi. Esta vez, lo ha conjuntado con un bikini de la misma tonalidad y mini bolso en azul celeste, sin olvidarse de presumir de su melena rubia suelta.

A lo largo de estos meses, hemos hablado de todas las tendencias en calzado. Desde las bailarinas que han regresado a nuestro zapatero hasta las cangrejeras que ya tiene Violeta Mangriñán, así como las sorprendentes sandalias planas de cristales de Swarovski de la Reina Letizia. Sin embargo, a este grupo se une las sandalias de plataforma que ya comenzaron a indicarnos el año pasado que empezaban a pisar muy fuerte. No cabe duda que se trata claramente de un guiño a las tendencias de la década de los 2000, de la misma manera que ha ocurrido con los vaqueros de tiro bajo o las botas cowboy en denim. Lola Índigo está descansando entre concierto y concierto en uno de los paraísos de España, pero no ha dejado atrás el estilo y el buen gusto. Es por ello que no ha dudado ni un minuto de hacerse con estas sandalias de plataforma que puedes encontrar ahora mismo en Asos, porque sabe que serán una de las más socorridas y cómodas de los próximos meses.

Lola Índigo y Achraf Hakimi. Gtres

Lola Índigo siempre nos desbloquea tendencias que regresan de años anteriores con un estilo de lo más moderno y fashionable, como estas sandalias de plataforma.