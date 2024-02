Lourdes Montes se moja sobre su relación con Cayetana Rivera y la polémica ausencia de Eugenia Martínez de Irujo en su desfile

El cliché de la madrastra malísima que hace la vida imposible a los hijos de su marido está demodé y en la mayoría de las "modern families" de hoy no hay cabida para estas tensiones injustificadas. Que se lo digan a Lourdes Montes, la esposa de Francisco Rivera, que desde que llegó a su vida hace trece años siempre ha mantenido una excelente relación con Cayetana Rivera, fruto del fracasado matrimonio del torero y Eugenia Martínez de Irujo.

La joven, que ha sido elegida como imagen de las fiestas de San Isidro de Madrid de 2024, está muy unida a la esposa de su padre y a sus hermanos, Carmen y Curro, tal y como la propia Lourdes Montes acaba de confirmar.

"Es que es una niña, de verdad, que no he podido tener más suerte. Cuida muchísimo a sus hermanos pequeños, siempre está dispuesta para echarnos una mano, y hace muchos planes con ellos", comenta orgullosa la diseñadora de trajes de flamenca, que recalca que su relación con Cayetana, Tana, como se refiere a ella cariñosamente, siempre ha sido excelente: "Yo he tenido mucha suerte, siempre lo digo. Tana me lo puso muy fácil desde el principio y luego yo pienso que cuando tú das cariño, recibes cariño, así que no hay otra y la convivencia ha sido muy buena, es una hermana magnífica".

Lourdes Montes defiende el derecho de Francisco Rivera de contar su verdad en televisión Europa Press

La diseñadora también se ha pronunciado sobre la sonada -y polémica- ausencia de Eugenia Martínez de Irujo en su desfile en la SIMOF de Sevilla, al que sí acudió Cayetana Rivera. La aristócrata se encontraba en el mismo recinto y muchos consideran que la razón por la que no se pasó por la muestra de Montes es una mala relación entre ellas.

"Mi desfile era el último. Yo entiendo que estar todo el día allí metida…", intenta excusar Montes, evitando iniciar una polémica con la ex de su marido: "Yo no tengo nada de que ver".

Del mismo modo, Lourdes Montes intenta quitar hierro a las declaraciones de Francisco Rivera en "¡De viernes!", recordando el enfrentamiento de hace años con Eugenia Martínez de Irujo, su tormentoso divorcio y lo mal que lo pasó entonces. Un enredo del pasado que muchos consideraron innecesario, pero al que la diseñadora resta importancia: "Yo creo que se ha magnificado un poco. Yo creo que no habló en ningún momento mal. Dijo que ha sido una muy buena madre".