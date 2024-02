Cayetano Rivera, muy emocionado por el reconocimiento a su sobrina Tana: "Paquirri estaría muy feliz y estaríamos todos celebrándolo"

Multitud de celebridades del mundo de la tauromaquia y de diferentes esferas de la sociedad desfilaron anoche por la puerta grande de la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid para asistir a uno de los eventos más esperados de la temporada taurina: la presentación de los carteles de la Feria de San Isidro 2024. Este año, Tana Rivera ha sido la protagonista indiscutible de la velada por haber ejercido de musa de la feria con su imagen. Arropada por sus padres, Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, junto a Lourdes Montes y Narcís Rebollo, la nieta de la duquesa de Alba vivió una de las noches más emocionantes de su vida. Su tío Cayetano tampoco quiso perderse el gran día de Tana y habló en exclusiva para LA RAZÓN sobre este reconocimiento a su sobrina. El diestro no ha podido contener la emoción al pensar en el orgullo que supone para toda su familia que Tana continúe con el legado taurino de la dinastía Rivera.

¿Qué le ha parecido que Tana Rivera haya sido elegida como imagen del cartel de la Feria de San Isidro 2024?

Estoy muy feliz. Hemos recogido la noticia en casa con mucha emoción, mucha ilusión y con muchos nervios. Ella está muy nerviosa pero a mí me encanta. Una responsabilidad más para mí, que vengo este año, además, dos tardes a Madrid y parece más responsabilidad, pero bueno, no podía hacerme más ilusión. Tana es una imagen perfecta para lo que representa siendo tataranieta, bisnieta, nieta, hija y sobrina de toreros. Ella representa todo lo que es nuestra dinastía y lo que significa para nosotros los toros. Lo llevamos dentro y Tana también lo lleva dentro, por lo cual, me parece una imagen perfecta.

¿Qué considera que pensaría su padre, Paquirri, al ver a su nieta ejerciendo de musa de la Feria de San Isidro?

Mi padre estaría feliz. Estaríamos todos celebrándolo como vamos a hacer.

¿Considera que la imagen Tana puede acercar más a los jóvenes al mundo de la tauromaquia?

Sí. Creo que cualquier joven, al final… Hay muchos jóvenes que vienen a la plaza y entre ellos mismos, al final, no es algo que tengas que convencer, ¿no? Es más bien un poco de contar tu experiencia, de enseñar de qué se trata y luego pues habrá a quién le guste y a quién no. No hay que darle más vueltas.

En un futuro, ¿a su hija Lucía Rivera le gustaría ser la imagen de la Feria de San Isidro? ¿Cree que aceptaría?

Claro que aceptaría, seguro. Estaría encantada. Está muy contenta por Tana y también lo está celebrando. Claro que le gustaría.