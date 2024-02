Lucía Rivera muestra las secuelas de su ansiedad: "Me armo estas burradas en el cuerpo"

La modelo Lucía Rivera ha querido visibilizar las secuelas de la ansiedad que sufre. Ya se sinceró sobre sus problemas de salud mental hace unos meses, después de que le diagnosticaran su trastorno dismórfico corporal y TCA. Ha sido en las redes sociales donde la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera ha mostrado los "daños" que sufre su cuerpo cuando está en esos "días complicados". En las imágenes compartidas por la maniquí se puede ver su espalda arañada y pequeños sarpullidos a consecuencia de sus acciones, que, según explica, lleva tiempo haciendo de noche sin darse cuenta.

Secuelas de la ansiedad en la espalda de Lucía Rivera Instagram

"Hoy le decía a un amigo que cuando pienso que controlo mi ansiedad siempre sale por otro lado. Ahora me ha dado por rascarme por las noches (sin enterarme) y armarme estas burradas en el cuerpo. La verdad es que he tenido dos días complicados y así ha reaccionado mi cabeza. Y la verdad es que en las fotos no se valora ni la mitad. Es cansado y desespera a veces. Os mando un abrazo a los que vivís con esto como yo", confiesa junto a la foto.

Todo comenzó, contó cuando confesó su trastorno de la alimentación, cuando "ibas mirando hacia abajo, y veías cómo el suelo estaba cada vez más y más lejano. Hasta que un día, observaste otra cosa: tus piernas. De pronto, estaban repletas de fallos". La modelo comenzó a sentir rechazo por su cuerpo y en un intento por mejorar sus piernas, "rellenarlas", se "atiborraba" a batidos de proteínas. Sin embargo, pronto "para el resto, se habían pasado de 'gordas y rellenitas', así que, de pronto, miraste de nuevo hacia abajo, pero con otra idea: cómo cambiarlas, cómo hacer que volvieran a ser como antes", reflexionaba.