Lucía Rivera: "Me habían creado un personaje que me estaba atormentando y ya no podía cargar más con él"

Joven, valiente y con las ideas muy claras. Así es Lucía Rivera que a sus 24 años acaba de publicar su primer libro, 'Nada es lo que parece' (Editorial Planeta), para hablar claro y contar su historia. La de verdad, no ese personaje que le habían impuesto desde bien pequeña la prensa, la cara b de nacer rodeada de focos. Lucía Rivera nos abre las puertas de su vida, como una autoterapia de la que nos hace participes sin dejar ningún tema a un lado. Su familia, sus problemas con la alimentación y su obsesión con un cuerpo perfecto para ser modelo, el no valorarse a una misma y el maltrato de su pareja cuando aún era adolescentes.

Feminismo, salud mental, y muchos episodios de su vida que no dejaran indiferente a nadie. Porque a veces unos apellidos pesan más que el buen trabajo y el esfuerzo, pero en este caso para negativo. Pero Lucía Rivera ha conseguido salir de esta espiral de autodestrucción y renacer. Ahora ya no es 'hija de' o 'la hija modelo de', ahora es escritora, se lo ha ganado a pulso, y ha conseguido tener su propia voz.

¡No te pierdas la entrevista de Lifestyle de La Razón con Lucía Rivera!

¿Qué tal Lucía? Primero de todo quiero felicitarte, porque me ha sorprendido gratamente lo bien escrito que está este 'Nada es lo que parece' y lo que engancha, porque empecé a leerlo y no podía parar.

¡Qué bien! Qué buena señal, qué ilusión, muchas gracias. ¡Ojalá todo el mundo me dijera lo mismo! No es una autobiografía como se está diciendo, porque es imposible que haga una con 24 años, simplemente son experiencias que quería contar. Si es verdad que es importante contarla, porque creo que es un mensaje importante el que puedo mandar, pero también porque me habían hecho un personaje que me estaba atormentando y necesitaba contar mi verdad con este libro. Ya no podía cargar más con él, ya que me juzgan que lo hagan por la verdad y no por la mentira.

Al final es una forma de hacer terapia, porque leyendo el libro te sientes como si estuvieras escuchado una sesión con tu psicóloga.

Total, exacto, esa es la intención más grande que tenía haciendo el libro. No creo que sea que sea la única escritora que cuente sus traumas a través de un libro. Pero en mi caso sí que era arriesgado porque lo suelen hacer con personajes y yo lo he hecho con el personaje que me han impuesto.

¿Has dudado en contar tu verdad? Porque al final es exponerte más de la cuenta, no sé si te ha dado miedo, porque hay vivencias que cuentas en el libro que no lo saben ni tu familia.

Lo he dudado desde el primer día, hasta el último. Hasta cuando ya estaba editado, lo he pasado más mal en la edición que escribiéndolo. Cuando tuve que leerlo, reviví muchas cosas que me dolían aún. Se me está haciendo duro por las entrevistas, por ejemplo, tu me estás haciendo una entrevista entorno al libro, pero mucha gente lo está aprovechando para sonsacarme cosas de mi vida privada. Y creo que bastante honesta he sido en el libro para que aún si quiere sacar más.

Y en esta línea, no sé si también has dudado en contarlo porque se te cerraran puertas como modelo.

Estaba acojonada, pero se me han abierto más puertas de las que se me han cerrado. Pensaba que no, y mi psicóloga lo puede corroborar, porque sabía que me estaba tirando piedras sobre mi propio tejado pero quería ser honesta. Sobre todo porque pienso en esas niñas que empiezan con 15 años y empiezan a ser esclavas de su cuerpo y se me parte el alma. Al final mi carrera es la que más me ha hecho sufrir, porque soy adicta al trabajo, es ser esclava de mi cuerpo, es terrorífico. Ya todas las mujeres somos esclavas de nuestro cuerpo, pues nosotras aún más.

Bueno ya lo dices en el libro, "crecí pensado que era guapa y tonta, que no servía para nada".

Al final hay un trabajo social súper heavy, lo que se le dice a las supuestas guapas, se la enclaustra en su imagen. Lo típico de estás más guapa calladita, que me lo han dicho muchas veces. Por eso me ha costado más, pero esta vez no iba a estar calladita. Estoy recibiendo muchos insultos por todas las polémicas que se están creando por cosas falsas. Duele, porque de verdad puse mucho trabajo y el libro me ha afectado en relaciones íntimas y sociales, he dejado de gana dinero por este libro porque para mi es lo más importante. Me choca porque pensaba que la sociedad había avanzado más.

¿Has llegado al punto de arrepentirte de haberlo escrito?

¡No! Porque es real, me arrepentiría si hubiera mentido. Pero sí que he pensado que en vaya marrón me he metido, pero luego veo que la gente que sí que lo ha leído le ha gustado.

Al final a los que nos lo hemos leído lo que más nos ha sorprendido ha sido el tema del maltrato y como lo explicas. ¿No has tenido miedo de represalias por parte de esa persona?

Voy a generalizar por no meterme en un berenjenal, pero muchos de los hombres que maltratan no son ni conscientes de lo que hacen. Quien lo ha hecho se reconocerá, pero como su misoginia es tan grande, se puede sentir hasta orgulloso. A mi familia le duele, mi abuelo lo está pasando mal y se culpa a él mismo. Pero aunque me lo hubieran dicho, me hubiera dado la hostia igual. Yo tengo ahora amigas que están siendo maltratadas por sus parejas, pero por más que yo diga, ellas no lo ven.

¿Has conseguido tener una relación sana contigo misma al acabar el libro?

¡No! Me quiero más y me he dado cuenta de que valgo, has podido, eres cero tonta porque has escrito un libro con 24 años, pero aún me queda mucho camino por hacer.

Hablabas antes de la polémica, ¿cómo estás viviendo que se le de más bombo a lo que has dicho de Eva González que al importante mensaje del libro?

Creo que lo he hecho muy elegantemente, mi vida es mi vida, y lo que cuento es lo que he vivido. No se puede avasallar a alguien por pedir cariño. La que lo explica es la niña de 10 años, porque la chica de 24 años que lo está escribiendo dice que entiende la situación, pero así es como me sentí de niña. Todas las familias tienen errores y cuando creces lo entiendes, que lo han intentado hacer de la mejor manera. Pero no entiendo estas criticas.