Luis Miguel, muy dolido: su hijo mayor se niega a mirarle a la cara

Luis Miguel está disfrutando al máximo de su regreso triunfal a los escenarios, tras cuatro años de parón, recorriendo las grandes ciudades de Latinoamérica y también de Estados Unidos. Sin embargo, aprovechando su renovada popularidad y la felicidad que le embarga estar compartiendo esta experiencia con Paloma Cuevas, han surgido estos meses informaciones que tan solo buscaban hacerle daño, tanto personal como públicamente. Es así cuando su ex, Aracely Arámbula, le acusaba de no hacerse cargo de sus obligaciones legales en la manutención de sus hijos, algo que finalmente él probó que no era cierto. Pero ahora hay otra cuestión sobre la mesa que le está haciendo un sufrimiento añadido, pues como inesperado protagonista está el hijo mayor que tuvo con la que es ahora su enemiga pública número uno.

Luis Miguel en concierto Luis Díaz La Razón

Desde el programa de Antena 3, ‘Y ahora Sonsoles’, se asegura que el cantante tuvo un amargo enfrentamiento con su hijo mayor hace tan solo unas semanas atrás. “Ha habido problemas durante estos últimos diez años, en los que prácticamente Luis Miguel no ha tenido ningún tipo de contacto con esos hijos”, mantiene el colaborador Nacho Gay. Al parecer, los problemas de la expareja se han hecho extensibles a sus hijos, especialmente al mayor, que incluso ha rechazado la oportunidad de reencontrarse con su padre, dejando que su hermano pequeño sea el único que pudo verle en su última cita.

Y todo por cuestiones económicas, concretamente por la discrepancia en la pensión alimenticia que debía pasar Luis Miguel y que se estableció un juez de México: “Después de este conflicto han intentado llegar a un acuerdo extrajudicial que ha posibilitado que Luis Miguel tenga un encuentro en México. Pero, de momento, solo con uno de sus hijos”, continúa explicándose en el programa de Sonsoles Ónega.

La cita tuvo lugar el pasado mes de diciembre, aunque tan solo su hijo menor se personó, dado que el mayor se negó en rotundo a ver a su padre. Como cabría esperarse, este desprecio ha afectado mucho a Luis Miguel, que no quiere separarse más de sus hijos, aunque su trabajo ya le dificulta poder disfrutar de ellos todo lo que él desea. Estar casi cada día en un país distinto impide que se vean lo suficiente, pero las diferencias entre los progenitores parecen estar detrás de la decisión del hijo mayor a ver a su padre.