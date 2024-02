Xenia Tostado, tajante, opina sobre la denuncia de Silvia Bronchalo contra Rodolfo Sancho

Mucho se ha hablado en los últimos meses del crimen de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho. Sin embargo, también han sido protagonistas secundarios de este asesinato cometido en Tailandia los padres del joven chef, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Pero nunca de forma tan directa se han colocado como principales agentes de la polémica, hasta que este viernes se ha conocido que la madre ha decidido denunciar a su ex por un presunto delito de “malos tratos continuados”, como así ha recalcado su abogada en directo en ‘TardeAR’. Le acusa de supuestos insultos y vejaciones y pide protección de la justicia al verse vulnerados sus derechos. Pero no solo ellos han copado la información de estos meses, sino que también la actual pareja del actor ha conseguido acaparar la atención, como así acaba de suceder de nuevo tras conocerse este inesperado giro de los acontecimientos. Xenia Tostado ha utilizado de nuevo sus redes sociales para mostrar su opinión y, por supuesto, su apoyo a su pareja y padre de su hija.

A través de su cuenta oficial en Twitter, ahora X, la actriz ha querido mostrar el mejor consejo que le da a Rodolfo Sancho en su nuevo conflicto judicial. Tras la denuncia presentada por Silvia Bronchalo contra su expareja, Xenia Tostado ha vuelto a publicar en sus redes sociales, más allá de sus habituales promociones de trabajos y nuevos proyectos. Esta vez ha querido romper su silencio, al entender necesario dejar clara su postura y aconsejarle a su pareja ante los ojos de sus fieles seguidores: “Mantente firme en tu autenticidad y deja que la verdad sobre ti brille sin importar las opiniones externas”, mostraba mediante una imagen publicada en Twitter y también en las stories de su cuenta de Instagram.

Pero no es lo único que ha dejado por escrito en sus redes sociales Xenia Tostado. También ha querido redactar ella misma sus propias palabras, que acompañaban a la citada imagen. “Un abrazo profundo a todos los que tenéis que lidiar con dificultades, sean del tipo que sean, a pesar de poner el corazón en cada paso”, añadía. Además, completaba su mensaje con dos hashtags con los que hacer llegar sus palabras a un público mayor: “Santa paciencia”, “me lo tengo que decir a diario”, “que no hable no significa que no tenga nada que decir” y, finalmente, “responsabilidad”. Con ello deja constancia de su malestar ante lo publicado este viernes y que coloca a Rodolfo Sancho con nuevos problemas con la justicia, por las duras acusaciones de su ex, Silvia Bronchalo.

Con esto, Xenia Tostado buscaba la empatía en sus seguidores, a los que ha dejado claro que no desea verse envuelta en todo lo relacionado con el crimen de Daniel Sancho en Tailandia. Eso sí, no está dispuesta a dejar solo a Rodolfo Sancho, por el que ya ha sacado la cara en numerosas ocasiones. Ahora de nuevo se ve en la tesitura de dar este paso público, a romper su silencio en cuestiones en las que siempre ha preferido mantenerse al margen, pero no siempre es posible mantenerse callada. Al menos no cuando considera que no se está obrando bien y esto daña a quienes ella más quiere.