Luisa Martín: "Han publicado que tengo pareja, y es mentira"

Es la cara más oculta de la actriz Luisa Martín, una faceta solidaria que es todo un ejemplo de voluntariado social. Al margen de su trabajo interpretativo es la directora de Relaciones Institucionales de la asociación Anasbabi Ciliopatias, que se ocupa de una serie de enfermedades de causa genética, que pueden afectar desde los ojos hasta el riñón, el hígado y el cerebro.

"Las ciliopatias son un tipo de enfermedades raras y ultra raras muy difíciles de diagnosticar. Y nuestra asociación presta ayuda a los enfermos y sus familiares. Anasbabi ha creado una red social que se llama Diversia para aconsejarles, apoyarles, darles ayuda psicológica y logística…"

¿Por qué decidió vincularse a esta asociación?

Ellos detectaron que soy una persona muy comprometida con la problemática social y me llamaron para explicarme a qué se dedicaban. Me pareció una labor muy importante y me uní a su lucha… Son más de tres mil familias en España con miembros que sufren este tipo de enfermedades, que afectan a órganos vitales, al hígado, los ojos, el cerebro, los riñones… La mayoría son mutaciones genéticas, y llevan otras patologías asociadas.

Se dejó entrever que su hijo Bruno padece una de esas enfermedades raras…

No, en absoluto. Pero se ha publicado una información titulada "El drama que ha vivido Luisa Martín con su hijo…" que daba lugar a una mala interpretación.

¿No hay drama?

Lo que hay es el dolor por la muerte de un ser querido, un amigo de Bruno de toda la vida, víctima de un cáncer terrible. Y lo hemos pasado muy mal. Mi hijo tiene 21 años, vive conmigo y estamos muy unidos. Es entrenador de un equipo de fútbol femenino.

¿Tiene usted pareja sentimental?

Han publicado que la tengo, y es mentira. Hace mucho que me separé del padre de mi hijo. Tampoco te creas que me importa no tener un hombre al lado.

Ahora está de gira teatral.

Si, con la obra "Malditos tacones", en la que comparto protagonismo con Olivia Molina. La trama gira en torno a dos mujeres triunfadoras, muy fuertes, que se pelean sobre el escenario. Solo nos falta llegar a las manos…

¿Sigue compaginando la interpretación con la pintura?

Ya sabe qué pintar es una de mis pasiones, que incluso hice una exposición, pero ahora no tengo tiempo para ejercer esa faceta. En cuanto esté más libre retomaré los pinceles. Y le aseguro que pinto bien. A mi hijo le retraté en dos de mis obras, y también a otros familiares y amigos.