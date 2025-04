Luitingo cancela su próximo concierto y enciende las alarmas entre sus fans: "Por motivos personales"

No corren tiempos fáciles para Luitingo. El cantante sevillano, que en los últimos meses ha estado en el centro de todas las miradas por su mediática ruptura con Jessica Bueno, vuelve a ser noticia, esta vez por un motivo que ha preocupado profundamente a sus seguidores: la cancelación inesperada de uno de sus conciertos.

El artista, que tenía previsto actuar el próximo 10 de mayo en la sala Maruja Limón, en Alhaurín de la Torre, ha emitido un comunicado oficial a través de sus redes sociales anunciando la suspensión del evento "por motivos personales". La decisión, que se ha comunicado apenas 24 horas después de que él mismo promocionara con entusiasmo la cita, ha generado inquietud entre sus fans, que temen que este paso atrás esté relacionado con el difícil momento personal que atraviesa.

Emocionalmente tocado

Luitingo no ha ocultado en ningún momento que su ruptura con Jessica Bueno le dejó emocionalmente tocado. La que fue una de las parejas más queridas del panorama mediático se despidió en medio de rumores y duras críticas que, según el propio artista, cayeron sobre él de forma desproporcionada. "La decisión fue mutua, pero solo yo he recibido ataques. No entiendo por qué", confesaba en su día, visiblemente afectado.

Aquel episodio marcó un antes y un después en la vida del cantante, que se volcó en su música como refugio emocional. En los últimos meses, ha centrado sus esfuerzos en su carrera profesional, promocionando nuevos temas y volviendo a los escenarios, donde su conexión con el público siempre ha sido su mayor fortaleza. Sin embargo, esta cancelación ha encendido las alarmas.

En el comunicado compartido por Luitingo, se aclara que el importe de las entradas será devuelto íntegramente y que el evento se aplaza hasta nueva fecha. Agradece, además, la comprensión de sus seguidores, aunque evita dar más explicaciones sobre los motivos que han llevado a tomar esta decisión.

Mensajes de apoyo en redes

Por ahora, el silencio es absoluto. No se conocen detalles adicionales sobre su estado personal o si este parón afectará a otros compromisos profesionales. Sus fans, sin embargo, no han tardado en inundar sus redes con mensajes de apoyo y preocupación.

En un momento en el que la exposición pública parece pesar más que nunca, Luitingo vuelve a recordar que detrás del artista hay una persona atravesando un proceso de reconstrucción. Y quizás, más que una cancelación, esto sea solo una pausa necesaria.