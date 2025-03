Luitingo, desesperado, denuncia ser víctima de amenazas e insultos por romper con Jessica Bueno

Jessica Bueno y Luitingorompieron su relación de dos años hace más de un mes. Sin embargo, el revuelo aún es mayúsculo y la intrahistoria del fin de sus días de amor siguen tratándose a golpe de escándalo. Después de vender su romance en redes sociales y en los platós de televisión, el sevillano ha querido renunciar a esta faceta pública cuando ha visto que el mundo se ha echado sobre él. Son muchos los que critican las formas con su exnovia, aunque han sobrepasado los límites de lo lógico y, lo que es más grave, incluso de la legalidad. Él se ha hartado y ha terminado estallando.

Son muchos los que culpan al artista del fracaso de su relación. La modelo quiso excusarle, asegurando que el hecho de ser madre de tres hijos es una situación que a él le ha venido grande. No quería cargar contra él. Tampoco cuando le pusieron un audio en directo en ‘De viernes’ en el que escuchaba a su exnovio hablar muy mal de ella y, lo que terminó por destruirla, también de sus hijos. No se lo perdona, pero no quiso responderle y ha preferido dejar que el tiempo ponga a cada uno en su lugar.

Luitingo denuncia ser víctima de “ciberacoso”

Los usuarios de las redes sociales han condenado la actitud del cantante, llegando al extremo de acosarle e incluso amenazarle de muerte y desearle los peores males. Él ha respondido a golpe de comunicado. Lo hace tras leer un mensaje de una persona anónima que le reprochaba que se llevase sus pertenencias de casa de Jessica Bueno: “Te me has caído cuando he visto que has caído tan bajo de llevarte hasta los muebles. 7 años he vivido en casa de mi pareja y si compré muebles, sábanas, mantas, platos, vasos, de todo para la casa y no se me ocurrió coger nada. Mi ropa y punto. Entre los audios y lo de hoy, qué decepción contigo chico, una seguidora menos”.

Este era tan solo uno de los cientos de mensajes que ha recibido, algunos de ellos vejatorios y otros incluso cayendo en delitos como las amenazas. Es por eso que se ha visto obligado a responder, denunciando cómo están terminando con su vida y su carrera musical por una ruptura sentimental: “Todas las redes sociales se me han minado de insultos, comentarios negativos, descalificaciones hacia mi familia. Jamás en mi vida pensé que toda mi vida luchando con una guitarra en la mano desde los 16 años y que con 34 vea lo poco que vea, me ponga a parir de esta manera… sinceramente estoy agotado”, comienza a desahogarse en un escrito en los stories de su cuenta personal de Instagram.

Comunicado de Luitingo a través de sus stories Instagram

“Se están cargando mi vida, mi carrera, mis ganas… no me creo lo que me está pasando. Me siento como si hubiese asesinado a alguien, o me hubiese quedado el dinero de todo un país. Me parece horroroso. ¿Qué pasa en este mundo por Dios santo?”, se preguntaba Luitingo, que trata desesperadamente que los usuarios de las redes sociales entren en sus cabales y dejen de acosarle. No comprende cómo el fin de su historia de amor con Jessica Bueno ha tenido un final tan negro para él. Y eso que ha tratado de no hablar mal de ella, al menos no en público. Sí en privado, con su madre, en la intimidad de su hogar de Sevilla, donde dice que fue grabado desde la calle, a través de la ventana.

Más allá de este calvario personal y dejando el tema de Jessica Bueno a un lado, Luitingo aprovecha para desviar la atención a sus próximos proyectos. El cantante quiere que tan solo se hable de su música y es que eso es en lo que anda inmerso en tan duros momentos personales.