Makoke sale de dudas y se hace un test de embarazo en directo: este es el resultado

Makoke y su pareja han disfrutado de unos días inolvidables en la Feria de Abril de Sevilla. Más enamorada que nunca, la televisiva ha compartido unas románticas imágenes con su novio, feliz de poder disfrutar con él de una de sus fiestas favoritas del año. Pero lo que no se esperaba la ex de Kiko Matamoros es que las instantáneas generaran tan revuelo por un inesperado motivo: estar de nuevo embarazada.

Nada más publicar las fotografías, el post de la colaboradora de "Así es la vida" se llenó de numerosos mensajes preguntándole si estaba embarazada. "¿Esta embarazada?", dice uno de los comentarios del post que más likes acumula. De hecho, incluso amigos suyos la han llamado para darle la enhorabuena por la feliz noticia, algo que ha desvelado ella misma en el programa en el que trabaja.

Hoy, después de días en el ojo del huracán mediático por un supuesto embarazo, Makoke ha decidido salir de dudas en directo y ha aceptado hacerse un test de embarazo en "Así es la vida" junto a sus compañeros. De broma, le ha pedido a una compañera de trabajo embarazada que se hiciera el test y ha salido positivo, dejando a todos los colaboradores en shock. Después de unos minutos de sorpresa y tensión, la ex de Kiko Matamoros ha desvelado que era una broma y que, finalmente, no está embarazada, como era de esperar. "Me había tomado un par de cervecitas de más enla feria", ha declarado entre risas.

A sus 54 años, Makoke es madre de dos hijos, Javier Tudela y Anita Matamoros. Además, es abuela de un niño y una niña, ambos hijos de su primogénito. La primera vez que se convirtió en abuela fue en junio de 2021 y la segunda en diciembre de 2023, hace tan solo 5 meses.