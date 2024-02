Malena Alterio: de ‘Aquí no hay quien viva’ a los Premios Goya 2024

Malena Alteriose metió al público en el bolsillo con su papel de Belén López en la serie ‘Aquí no hay quien viva’. Sin embargo, ahora esta actriz argentina (nació en Buenos Aires en 1974) está en boca de todos, no solo por su recordado personaje que aún le genera muchas alegrías décadas después por ser una de las series más vistas en Netflix, sino por otro papel que le ha colocado en la carrera hacia el Goya. A la intérprete le llegó su primer gran papel protagonista en una película cinematográfica a los 50 años gracias a ‘Que nadie duerma’ de Antonio Méndez Esparza y su buen hacer frente a las cámaras bien podría valerle su primera estatuilla en la fiesta grande del cine español, que tiene lugar este sábado 10 de febrero en Valladolid.

Cartel de la película de Malena Alterio Que nadie duerma

Fue en noviembre de 2023 cuando se estrenó la cinta que le ha valido una nominación a Mejor Actriz. Se trata de un thriller adaptado de una novela homónima de Juan José Millas y que tiene como telón de fondo el madrileño barrio de Usera, donde Malena Alterio da vida a Lucía. Todas las apuestas le hacen como dueña de una de las preciadas estatuillas conocidas como ‘cabezón’, después de haberse llevado el galardón a Mejor Actriz en los Premios Feroz. Pero, ¿cómo ha llegado a ser una de las protagonistas indiscutibles de los Goya?

Lo primero, porque el director confió en ella desde el minuto uno como la actriz perfecta para dar vida a Lucía: “Enseguida pensamos en Malena Alterio como protagonista. Yo soy muy cinéfilo, veo mucha ficción y me maravillan los actores. Me gustan los cómicos españoles que son capaces de hacerte reír y llorar. Fernando Fernán Gómez, Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, Penélope Cruz… Malena Alterio representa también esa tradición casi ancestral. En la serie ‘Vergüenza’ me parece que está fabulosa, ella y todos los actores, porque no tienen miedo a quedar en ridículo y no es fácil exponerse tanto. Me maravillan los actores que son tan valientes”, decía Antonio Méndez Esparza a ‘El Cultural’.

Malena Alterio con su Premio Feroz Gtres

Pero estas palabras de orgullo y admiración encierran un gran trabajo detrás. Y es que Malena Alterio ha trabajado muy duro para tener esas dotes interpretativas que le conectan con el público a través de la pequeña y ahora también de la gran pantalla. Hija del actor argentino Héctor Alterio y hermana del también intérprete Ernesto Alterio, ella comenzó su andadura en los escenarios de su Argentina natal. Eso sí, saboreó las mieles del éxito cuando llegó a España y tuvo en sus manos el papel de Belén en ‘Aquí no hay quien viva’, entre 2003 y 2006. “Me acompañará para siempre y lo vivo con resignación”, dijo recientemente en un acto de la Academia de Cine mientras se calentaban motores para los Premios Goya.

Eso sí, aunque le está costando dejar atrás su mítico papel televisivo, ha sabido meterse en muchas otras pieles que le han valido mucho reconocimiento y muy buena crítica. No solo en televisión, sino también compaginándolo con trabajos en el cine y el teatro, uno de sus grandes pasiones al poder sentir al público en vivo y en directo. En la gran pantalla ha destacado con papeles como ‘Los dos lados de la cama’ en 2005, en ‘Cobardes’ en 2008 o en ‘Cinco metros cuadrados’ con Fernando Tejero en 2011, aunque ha participado hasta en 25 producciones cinematográficas. Casi las mismas grandes producciones teatrales que ha protagonizado, como la que prepara próximamente, ‘Los amigos de ellos dos’.

Malena Alterio en "Que nadie duerma", nueva película de Antonio Méndez Esparza AQUÍ Y ALLÍ FILMS

En la pequeña pantalla también hemos visto a Malena Alterio en la serie ‘Vergüenza’, entre 2017 y 2019, lo que le hizo ganadora de un Premio Feroz a Mejor Actriz Protagonista. Después llegó la ficción ‘Señoras del (h)AMPA’, que también fue muy bien acogida por la crítica. Ha realizado series para todas las cadenas, sumando un total de 13 grandes papeles. Aunque ahora, por mucho que se la recuerde en la piel de la mítica ‘Belén López’, está cerca de hacer historia y llevarse su primer Goya, tras no conseguir la estatuilla en su primera nominación como Mejor Actriz Revelación en 2001 por su trabajo en ‘El Palo’.