Maluma revela el nombre de su primera hija con Susana Gómez

Una historia de amor desde el principio hasta la actualidad. La noticia de que Maluma va a ser padre junto a su pareja Susana Gómez fue informada en exclusiva por Laura Fa y Lorena Vázquez en el pódcast "Mamarazzis". Ahora el cantante colombiano ha querido ir más allá e informar a todos sus fans desde su perfil de 'Instagram', donde ha dedicado unas palabras especiales con motivo de la noticia que para él simboliza su "mayor sueño". Hace algunos días, con un videoclipdedicado a Susana y a su futura hija. En este se mostraba el inicio de su relación, “Su historia de amor” hasta llegar al punto en el que se encuentran a día de hoy: cuatro meses y medio de embarazo, según informa el propio cantante desde su perfil en redes sociales.

Pero el cantante no se ha podido limitar al video. Son tan fuertes los sentimientos del momento que ha tenido que expresar a sus fans cómo está viviendo la noticia, que se puede traducir como su “mayor sueño”. “Aún estamos sin palabras con el amor que han recibido la noticia de que seremos padres por primera vez… Nuestra bebé está creciendo muy rápido en la barriguita y no vemos la hora de conocerla y tenerla en nuestros brazos... Siempre la música ha sido mi mejor canal de comunicación y en este caso no fue la excepción, quisimos regalarles un video que contara un poco nuestra historia y cómo hemos llegado hasta acá...!! Solo queda decir gracias infinitas a todas las personas involucradas en este camino incluyendo amigos y familiares… Este es y será por siempre mi mayor sueño (por ahí viene la verdadera Maluma Baby)” ha remarcado en sus perfil.

Al poco tiempo de hacerse pública la llegada de una futura miembro a la familia el cantante ha recibido una gran oleada de mensajes de apoyo y felicitándolo por la gran noticia. “Qué sensación tan hermosa que a uno lo quieran por lo que es, de verdad. Muchas gracias por recibir esta noticia de esta manera más bonita” confesaba cara a cara en sus historias de ‘Instagram’ mientras sus palabras reflejaban su estado con la llegada de su futura hija. “No vemos el momento en el que Paris nazca”, confesaba así el nombre con el que tienen pensado llamar a su descendencia.

Y es que este anuncio ha llegado en medio de su gira, en concreto el cantante se encontraba en Washington DC cuando ha tenido que pararse a contestar los millones de mensajes de enhorabuena recibidos. En el videoclip que ha compartido desde la plataforma de vídeos online ha puesto como a una de las protagonistas a su pareja Susana Gómez, lo que contrasta con una intención clara de ocultar el rostro de su novia en sus publicaciones anteriores.