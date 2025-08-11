Paz Padilla cierra su tienda y su chiringuito ante el avance del fuego en Zahara de los Atunes

El fuego vuelve a ser protagonista un verano más. Con la llegada de las altas temperaturas hacemos frente a trágicas noticias de grandes extensiones de naturaleza que son consumidas por las llamas. Son numerosos los puntos candentes de nuestro país en estos días, mientras los bomberos se afanan en robarle metros al fuego. Pero un nuevo incendio se ha declarado este lunes en la sierra de la Plata, en Tarifa, Cádiz, que ha puesto en jaque numerosas localidades de la zona. Entre ellas, Zahara de los Atunes, donde numerosos famosos han emplazado estos días sus vacaciones y donde Paz Padilla tiene varios negocios. Ha tenido que cerrar.

La humorista ha estado estos meses siendo diana de muchas críticas por parte de sus convecinos y por el gremio de artesanos gaditanos. Todo a consecuencia de la raspa de pescado que sirve de imagen para su tienda, No Ni Na, que este lunes está en jaque no por más pintadas o por manifestaciones populares, sino por el fuego que amenaza con llegar a sus puertas. Así lo ha alertado el consejero andaluz Antonio Sanz a través de las redes sociales, informando de que muchos vecinos de Zahara de los Atunes están abandonando el lugar, ante la inminente llegada de las llamas.

Paz Padilla cierra su tienda y su chiringuito de playa

Desde el ayuntamiento han informado de que se están produciendo los primeros desalojos preventivos. Se comenzó con dos hoteles y una urbanización, ante el imparable avance de las llamas, pero ya se ha puesto en alerta el resto de la localidad gaditana, así como otros puntos de la sierra de la Plata en Tarifa. La Guardia Civil está llevando a cabo el desalojo por la playa, para así no colapsar otras vías de escape como son las carreteras.

Los medios aéreos tratan de detener el fuego en Tarifa, junto a la playa La Razón

El fuerte viento de levante, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, no están ayudando a la extinción del incendio o a que este sea controlado a tiempo. Las llamas ya son visibles desde algunas playas, como la popular Bolonia. El fuego ha dado comienzo en una zona de monte cercano a Cueva del Moro, pero se ha ido propagando hasta poner en riesgo varios puntos de la zona. Entre ellos, Zahara de los Atunes, donde Paz Padilla tiene una tienda y también un chiringuito, el Trompeta, heredado de su hermano que falleció recientemente y el cual ha querido mantener abierto en su memoria.

Ahora la humorista gaditana lo cierra ante el miedo de que sea pasto de las llamas. Un espacio donde estos días ha estado Emma García o Makoke pasando unos días, así como Sara Carbonero, antes de poner rumbo a Japón. Todas las miradas están fijadas ahora en Tarifa y la insaciable hambre de un fuego que no se sabe si ha sido provocado o accidental.