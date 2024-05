Manolo Zarzo, operado del corazón a los 92 años

En la misma semana que celebraba su noventa y dos cumpleaños, Manolo Zarzo entraba en quirófano para ser operado del corazón. El veterano actor se recupera favorablemente en el momento de concedernos la siguiente entrevista.

- ¿Cómo se encuentra?

- Gracias a Dios, estupendamente, recuperándome poco a poco de la intervención quirúrgica. No quedó más remedio que entrar en el quirófano por un problema con una válvula, y me la han cambiado. Me estaba fallando la otra, me cansaba muchísimo, andaba diez minutos y me fatigaba, y mi médico me recomendó que me operara lo antes posible, y así lo hice. O me arreglaban el problema o me podía morir en cualquier momento. Lo hablé con mi mujer y decidimos que había que jugársela para atajar el asunto.

- ¿Ha quedado algún tipo de secuelas?

- Me han hecho algunas pruebas y el corazón funciona perfectamente, por lo que me quedo muy tranquilo. Y estoy contentísimo. No tengo ningún tipo de secuelas y ahora debo cuidarme y seguir adelante con optimismo y fortaleza.

- Siempre ha sido un hombre muy fuerte.

- Hombre, me conoce bien y sabe que lo que dice se ajusta a la realidad. Pero ya he cumplido noventa y dos años, que se dice pronto, y tengo que tomarme la vida con mucha tranquilidad. Es lógico que la “máquina” se estropee y haya que arreglarla.