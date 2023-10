Mar Flores estalla en redes y comparte su fotografía más natural después de ser acusada de exceso de retoques

Mar Flores ha dado un paso al frente y ha respondido desde su perfil de "Instagram" a todos los comentarios que han arrojado sobre ella estos últimas días. La modelo, harta, ha estallado en redes y ha mostrado su lado más natural, sin filtros, después de haber estado en el punto de mira tras sus últimas apariciones públicas por el gran cambio físico que ha dado. Cansada de ser acusada de retoques excesivos, comparándola con Caitlyn Jenner, anteriormente Bruce Jenner, exmarido de Kris Jenner y padre de Kylie y Kendall, la madre de Carlo Costanzia ha acallado cualquier rumor sobre ella.

Con un carrousel de fotografías de ella, Mar Flores ha lanzado un contundente mensaje a todos sus detractores. "Sin Botox. Sin infiltraciones. Sin maquillaje. Con deporte, con disciplina, con resiliencia, con actitud" , escribe la modelo junto a una imagen sin filtros y varios vídeos de la televisiva practicando su rutina de deporte. "Siempre adelante pase lo que pase ( y que putada que siempre pasan cosas, parece que he nacido para resistir y superar)", continuaba, molesta por los comentarios que han hecho sobre su aspecto a lo largo de estos días. Para terminar, la maniquí ha reivindicado su físico, frase que ha recibido multitud de aplausos por parte de sus seguidores: "¡A ver qué se critica aquí! ¿Que no tengo culo? ¿Que no tengo 30 ? Pues no. Ni los quiero".

El post se ha llenado de comentarios de amigos y seguidores de Mar Flores que han alabado su espectacular físico, apoyando cada una de las frases que ha escrito. A sus 54 años, la modelo luce espectacular y sigue siendo una de las mujeres que más miradas acapara en cada una de sus apariciones públicas. Cansada de críticas, ha decidido dar un golpe sobre la mesa y reivindicar su belleza al natural. A pesar de estar atravesando un complicado momento personal por la situación de su hijo Carlo, la maniquí no ha dejado al lado su trabajo y compromisos profesionales.