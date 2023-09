Carlo Costanzia irá a la cárcel: el hijo de Mar Flores pasará 21 meses entre rejas

Carlo Costanzia confiaba en la justicia y que finalmente se libraría de su peor temor, pero el juez que llevaba su caso en la Audiencia Provincial de Málaga ha dictaminado su ingreso en prisión. No podrá eludir su condena y es que, por mucho que haga ya, no podrá escapar de los 21 meses de cárcel que pesan ya sobre él como consecuencia de su responsabilidad en un delito de estafa. El hijo de Mar Flores fue señalado como responsable criminal y autor de un delito continuado de estafa agravada y a pesar de que ha pagado parte de lo que presuntamente sustrajo, no ha podido convencer a la justicia y deberá subsanar su error entre rejas.

Tanto Carlo Costanzia como su socio han sido declarados culpables de este delito, por el que ya han pagado más de 100.000 euros a las cinco víctimas. Sin embargo, el juicio contra ellos seguía su curso y las cinco denuncias que pesaban sobre ellos han sido suficiente como para determinar su entrada en prisión. Y es que, según añadía uno de los estafados, son muchos más los perjudicados por las malas artes del actor y su amigo, muchas “más las personas estafadas”, que no quisieron poner en manos de la justicia su caso. Algo que juega en contra de los acusados, que a pesar de solicitar formalmente que no se ejecute su orden de entrada en la cárcel al ser una pena inferior a dos años, ésta ha sido denegada y deberán cumplir condena.

“Los condenados no son merecedores del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, toda vez que no se trata de unos delincuentes primarios o puntuales”, detallaba el juez. Y es que sobre Carlo Costanzia ha pesado el hecho de que sus fechorías se alargasen en el tiempo y no fuese un mero error o mala decisión puntual.

Mar Flores y su hijo, Carlo Costanzia Gtres

Con tan solo 22 años, en 2015, el hijo de Mar Flores comenzó a tener sus primeros problemas con la justicia. Comenzó acumulando multas de tráfico sin pagar, llegando a sumar hasta un centenar de ellas por exceso de velocidad o mal aparcamiento, así como por dar positivo en controles de alcohol y drogas. Incluso se fugó de un control. Este pasado complicado le ha hecho no ser merecedor del tercer grado penitenciario que le habría librado de estar dos años entre rejas.

Pero le toca pagar por los errores continuados del pasado, más la acusación de estafa agravada y continuada que ahora le ha colocado la condición de recluso. Y eso que Carlo Costanzia ha defendido en todo momento durante el proceso judicial que es inocente y que ha sido una víctima más de los movimientos de su socio: “Carlo dice que su socio le engañó, pero el socio no figura por ninguna parte y no ha firmado nada”, decía una de las víctimas. “He sido el tonto útil en esta historia. No he sido el más listo del mundo”, reconocía el actor, tras verse acorralado por las pruebas que al final han sido decisivas para mandarle a prisión.