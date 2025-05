Mar Flores le da un tirón de orejas a Terelu Campos y Alejandra Rubio por lucrarse a su costa

El clan Campos no siempre permanece unido y es que sus miembros suelen mirar por sus propios intereses. Muchas veces no casan los unos con los otros e incluso hacen caja criticando los movimientos del resto. Al final, entre revelaciones y reacciones hacen su negociado. Uno en el que Mar Flores no está dispuesta a entrar, por mucho que se empeñe la nueva familia política de su hijo, Carlo Costanzia. Así ha terminado dejando clara su postura en el rifirrafe público mantenido por Terelu Campos y Alejandra Rubio esta semana.

A la hija no le gustó nada que su madre utilizase el nombre de su suegra para vender una exclusiva en el kiosco rosa. Que Terelu Campos hablase de Mar Flores en la revista ‘Lecturas’ no venía a cuento, al menos para ella, que no dudó en condenar públicamente la decisión de su madre de desoír sus peticiones y lucrarse con un asunto que ya dejó claro que no le agradaba. Le tiró más el dinero que el deseo expreso de su niña y le salió caro el asunto. La polémica sigue coleando, más ahora que la aludida ha entrado en juego para poner orden.

Mar Flores, tajante con Terelu y Alejandra Rubio

Desde el plató de ‘TardeAR’, Leticia Requejo ha trasladado las palabras de la modelo y empresaria sobre este asunto. Uno en el que ha sido metida a la fuerza, sin su consentimiento y, al parecer, sin hacerle ni pizca de gracia: “Mar Flores respeta lo que hace y quién es Terelu Campos, pero quiere que la dejen al margen y no se siga hablando de ella”, mantiene la periodista en el programa de Telecinco tras charlar con ella fuera de cámaras. Tan al margen quiere permanecer que incluso no desea que se muestren sus declaraciones exactas, optando por dejar que la colaboradora exprese su parecer con sus propias palabras en su nombre.

Todo después de que Terelu Campos se sentase con ‘Lecturas’ para hablar más de la cuenta y sobre asuntos que no le correspondían. Aseguró en su entrevista que Alejandra Rubio tiene una excelente relación con su suegra y que es más estrecha de lo que en un principio se piensa. Además, ponía de relieve los regalos que Mar Flores le hacía, como una flor de Pascua en Navidad. También piropeó a su consuegra al decir que “me aliaría con el diablo por estar la mitad de bien que ella”.

Alejandra Rubio, enfadadísima con Terelu Campos La Razón Mediaset

A Alejandra Rubio no le hizo ni pizca de gracia que su madre comercialice con un tema que ella ha querido mantener como tabú. Por respeto a la madre de Carlo Costanzia, siempre la mantiene al margen de sus apariciones públicas y entiende que Terelu no es quien para saltarse su norma. “Me pareció innecesario el titular, creo que no hay que darle explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia”, decía desde ‘Vamos a ver’, además de sentenciar que “no hay que demostrar nada, yo se lo he dicho a mi madre, creo que no era necesario. Se ha equivocado”. Un tirón de orejas público al que se ha sumado ahora Mar Flores.