Alejandra Rubio se disculpa ante Terelu Campos: "Podría haberlo expresado de otra manera"

Terelu Campos ha generado polémica tras una entrevista en la que habló de su relación con Mar Flores, ahora su consuegra. Aunque la describió en tono positivo y elogió su apariencia, también reveló detalles personales como un intercambio de regalos navideños, lo que molestó a su hija Alejandra Rubio. La joven reaccionó en directo en 'Vamos a ver', mostrándose visiblemente molesta. Criticó que su madre hablara de asuntos familiares en público, considerando innecesario alimentar titulares. Aunque reconoció que Terelu no lo hizo con mala intención, insistió en que no era apropiado y que ya se lo ha hecho saber en privado. Terelu Campos ha respondido con claridad y templanza a las críticas y declaraciones recientes de su hija, Alejandra Rubio. La comunicadora dejó claro que respeta la autonomía de su hija y no piensa coartar su libertad de opinión, aunque reconoció que le sorprendieron algunas insinuaciones sobre su sobrino José María. Además, defendió que Alejandra no vive de vender su vida personal, más allá de la exclusiva de su embarazo. Sobre la tensión generada por sus palabras acerca de Mar Flores, Terelu admitió que no le gustaron, pero valora que su hija tenga criterio propio. “Prefiero que se moje a que diga una falsedad”, sentenció, aunque reconoció que Alejandra debe mejorar sus formas, a veces algo “déspotas”. Ante estas últimas declaraciones, Alejandra Rubio ha vuelto a replicar a su madre en directo, desde el plató de Mediaset.

Así ha sido la nueva réplica de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio ha aclarado su postura tras el revuelo generado por las declaraciones de su madre, Terelu Campos. Aunque asegura que no se arrepiente de lo dicho, reconoce que podría haberlo expresado de otra manera, ya que su mensaje no se entendió del todo bien. Para ella, la polémica no radicaba en el detalle de la planta de Pascua que mencionó Terelu, sino en la espontaneidad con la que su madre dio detalles de su vida privada y de su hijo, algo que no le sentó bien. Alejandra explicó que su enfado se debía más a esa exposición personal que a lo relacionado con Mar Flores. Admitió que tras ver el titular en la redacción se preocupó, temiendo que se generara una nueva controversia. Sin embargo, ambas hablaron después y llegaron a un entendimiento. “Sabes cómo soy”, le dijo a su madre, recordándole que, a pesar de sus diferencias, mantienen una relación cercana y han podido resolver el malentendido de forma directa.