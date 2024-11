Marco Asensio, pillado con una conocida concursante de "La isla de las tentaciones"

Marco Asensio podría estar de nuevo ilusionado en el amor. Tal y como ha desvelado en exclusiva "La Cuernis" en Instagram, el futbolista ha sido pillado en una discoteca en actitud muy cariñosa con Tania Déniz, una conocida concursante de "La isla de las tentaciones" y uno de los rostros más conocidos de Mediaset.

Según los testigos de esa escena, ambos se mostraron muy cómplices y no pararon de hablar durante toda la noche. "La Cuernis", además, asegura que "no es cosa de un día" y que "estuvieron pegaditos casi toda la noche en el reservado de una discoteca. Por lo que me cuentan, tonteaban, hablaban, ..."

Seis meses después de su inesperada separación con Sandra Garal, el futbolista podría estar conociendo a Tania Déniz, la ex de Yulen Pereira. La colaboradora de Mediaset, además, confirmó esta semana en el podcast de "En todas las salsas" de Mtmad que estaba conociendo a alguien, declaraciones que ahora cobran sentido y que confirmarían que entre ella y Marco Asensio hay más que una amistad.

Su relación con Sandra Garal

Marco Asensio y Sandra Garal pasaron por el altar el 8 de julio de 2023 en la mansión mallorquina Sa Fortalesa. Su enlace fue uno de los eventos sociales de la temporada y numeroso rostros conocidos asistieron a la boda de la temporada, desde Rudy Fernández y Helen Lindes hasta Omar Montes.

Marco Asensio y Sandra Garal en su boda Volvoreta By Jimena (@volvoreta)

A punto de cumplir su primer aniversario como casados, Marco y Sandra confirmaron su separación, noticia que causó un gran revuelo mediático. "Puedo afirmar con total tranquilidad que en ningún momento le he faltado el respeto ni la lealtad a mi ya expareja y en ninguno de los casos este es el motivo de los meses de separación y de la ruptura definitiva de ambos", declaró la arquitecta tras los rumores sobre una posible infidelidad por su parte. Ambos decidieron romper su matrimonio por diferencias irreconciliables a lo largo del tiempo.

Seis meses después de su ruptura, Marco Asensio podría haber recuperado de nuevo la ilusión en el amor al lado de Tania Déniz. Sandra Garal, su exmujer, también habría comenzado una relación sentimental con el jugador profesional de pádel Ale Galán, exnovio de Andrea Duro.