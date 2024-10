Los dardos de Sara Garal a Marco Asensio: "Alguien que te quiere nunca te hará daño"

Cuatro meses han pasado ya desde que Marco Asensio y Sandra Garal anunciaran su ruptura un año después de darse el "Sí, quiero". "Siempre he querido mantener mi vida privada al margen de los medios y del público en general.(...) Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, Sandra y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio", explicó el futbolista en su perfil de las redes sociales, donde la arquitecta ya había dejado de seguirle.

Tras el anuncio llegaron las especulaciones sobre el motivo de la ruptura, sobre todo cuando los seguidores de Garal comprobaban que ella no compartía el comunicado. Ahora, la influencer se ha sentado a contestar las preguntas de sus fans en redes. Y ha aprovechado algunas para lanzar más de una indirecta al futbolista.

"¿Cómo estás en este momento de tu vida? ¿Cambiarías algo?". "Estoy feliz y agradecida. No puedo mentir y obviamente tengo el corazón roto", ha confesado sobre su actual situación emocional. Garal ha contado que está siguiendo la filosofía japonesa del Kintsugi, una forma de reparar objetos rotos rellenando sus grietas con oro o plata para resaltarlas y con ello ha querido resaltar que todo se puede arreglar. "No cambiaría nada porque si algo hubiese sido diferente no sería la mujer que soy a día de hoy y por eso estoy enormemente agradecida", ha destacado.

Además, ha subrayado la importancia de priorizarse ante cualquier persona, no ponerse límites: "Y lo más importante para mí, si yo me traiciono a mí misma, de los demás solo puedo obtener traición", ha confesado. Garal, que afirma estar "reconstruyendo" su corazón con el amor de sus amigos ha compartido con sus fans que ha intentado perdonar infidelidades pero que no volvería a hacerlo. "Las mujeres somos increíbles y demasiado valiosas para dejar que alguien nos falte al respeto o nos haga daño y seguir ahí. Alguien que te quiere nunca te va a hacer daño, nunca va a hacer nada para romperte el corazón, y si lo hiciese, haría todo lo posible para repararlo. Y ahí depende de cada uno que pueda solucionarse o no. Mientras te quedas donde no es, te cierras a las cosas bonitas que te mereces", ha concluido.