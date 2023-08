Mari Cielo Pajares, enamorada de un cantantes islandés, separado y con tres hijos

La vida le sonríe a Mari Cielo Pajares (47 años) al lado de Heidar Arnason, un islandés quince años más joven que ella, separado y padre de tres hijos. La hija de Andrés Pajares asegura que “mi padre ya conoce a Heidar y se caen muy bien”.

Pregunta: ¿Cuánto tiempo llevan juntos?

Respuesta: Más o menos un año, pero hemos llevado la relación con mucha discreción.

Mari Cielo Pajares y Heidar Arnason Gtres

P: ¿Dónde se conocieron?

R: En una aplicación de citas. El feeling fue inmediato. Es un hombre bueno, un ser extraordinario.

P: ¿Piensa que es el amor de su vida?

R: Eso espero porque me hace muy feliz. En estos doce meses el balance es inmejorable.

P: Es padre de tres hijos. ¿Tiene buena sintonía con los niños?

R: Muy buena, como Heidar tiene la custodia compartida pasamos mucho tiempo con ellos. Mira, yo no era madre y en un momento me veo con tres niños de seis, ocho y once años, a los que considero como si fueran mis hijos. Me siento muy feliz y muy bien.

P: Has grabado una canción con tu pareja…

R: Sí, se llama 'So lost (Dreamland)'. Va a sorprender mucho. Heidar tiene una voz maravillosa.

Andrés Pajares con su hija Mari Cielo Cortesía de Mari Cielo

Es el mismo Andrés Pajares quien nos manda, orgulloso, el videoclip del tema. “Me lo ha enviado mi hija y me gusta mucho. Conozco a Heidar y me parece un chico estupendo. Si hace feliz a Mari Cielo yo me siento feliz”. La calidad de la voz del islandés es evidente, lo que corrobora lo dicho por su novia.

En cuanto a Andrés, se encuentra ahora disfrutando de sus vacaciones veraniegas por el sur de España , y también pasó unos días en Santander.