María José Campanario estalla ante las críticas por su físico: "Qué pesada es la peña"

Aunque ha pasado los últimos años todo lo alejada de la opinión pública que ha podido -salvo para anunciar en su revista de cabecera que esperaba su tercer hijo junto a Jesulín de Ubrique-, María José Campanario ha protagonizado un destacado paso al frente desde que su marido pasó por los fogones de "MasterChef Celebrity". La odontóloga descubrió a todo el mundo el contenido que publicaba en sus redes sociales, anteriormente restringidas solo a sus más allegados, y más allá de Instagram, también cuenta con un perfil en Threads.

En estas plataformas ha querido compartir un autorretrato en el que presume de cuidado personal, amor propio y serenidad, pero algunos usuarios han puesto de manifiesto lo que para ellos es un evidente cambio de imagen. Muchos internautas aseguran que Campanario ha bajado considerablemente de peso e incluso insisten en que se ha sometido a un tratamiento estético para aumentar el tamaño de sus carrillos.

Harta de los comentarios sobre su aspecto, María José Campanario ha dicho basta y ha dejado claro que ella se sigue viendo a sí misma guapísima. "Acabo de subir esta foto a Instagram y me están diciendo que me he pasado con los mofletes que siempre he tenido. Mira, de verdad, es que es para descojonarse. Qué pesada es la peña con los físicos ajenos. Yo me veo estupenda, ¡coñe ya!", ha exclamado en Threads.

Frente a estos comentarios, se encuentran también otros tantos positivos, como el de su hija Julia Janeiro, que le ha dicho "te amo", o el de la cantante Chenoa, que le ha enviado unos cuantos corazones.

Como se ha comentado anteriormente, María José Campanario y Jesulín de Ubrique se encuentran en pleno resurgir mediático y culminará con su paso por "Emparejados", el nuevo proyecto del exfutbolista Joaquín Sánchez para Antena 3.

Se trata de un programa de citas en el que se ayudará a los participantes a encontrar el amor con la colaboración del propio presentador y su mujer y madre de sus hijas, Susana Saborido. Además, en cada episodio se contará también con la intervención de varias parejas de famosos que ofrecerán sus consejos para una buena relación, y una de esas parejas es la del torero y la odontóloga.

Una nueva etapa en su relación con los medios que llega una vez que "Sálvame" y Belén Esteban han desaparecido de la pequeña pantalla. ¿Ha llegado ahora el turno de Campanario y Janeiro?