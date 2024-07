Esta es la única pregunta que le haría Belén Esteban a María José Campanario tras su incendiaria carta

Fue en 2021 cuando María José Campanario, en un arrebato de sinceridad, le escribió una demoledora carta a Belén Esteban. "¿Quieres una Tercera Guerra Mundial? ¿Sabrás acaso lo que significa eso? No, princesita barata, no hacen falta guerras, aunque tengo todas las armas y estoy disparando. Entre ellas, todas las mentiras que has escupido durante 20 años sobre mí y sobre mi familia, y que ni siquiera tus más cercanos conocen. Con esto moriría con ellos, lo que me diferencia de ti, entre otras muchas cosas. Dedícate a tu familia y déjame en paz, por tu bien", comenzaba diciendo la mujer de Jesulín de Ubrique en el escrito.

María José Campanario en una imagen de sus redes sociales Palito Dominguín Instagram

"Preocúpate más de lo que podrías perder, exactamente 20 años de mentiras, y hasta quizá, qué pena, tu trabajo. No quiero yo, pero podría. No soy de guerras, pero no des toques a mi familia, porque no hablas de tu vida, hablas de mí, de tu hija y de mi familia, y te has lucrado de ellos durante años. Así que, reza por tu bien, para que siga callada y no te estropee el chiringuito que te has montado y al que han alimentado para otros, deseando llevarte al juzgado", expresaba María José, como nunca la habíamos visto. "Te lo juro por mi vida, así que piensa lo que puedes ganar o perder. Veinte años mamando una teta que no te pertenece. Solo porque eres fácil de lengua, y una lerda que no ve más allá de ganar dinero a costa de los demás. Chica, que tú solita eres un meme, aprovéchalo. Atentamente: la madre de los hijos de Jesús Janeiro Bazán y su mujer, y la que podría acabar contigo. ¿Quieres que lo sepan los demás? ¿Serás capaz, o llamamos a los que te conocieron en tu etapa en Madrid?", remataba la odontóloga.

Belén Esteban en el plató de "Gran Hermano" Gtres

Esta carta dio mucho de qué hablar hasta el día de hoy. Tres años después, Belén Esteban se ha sincerado sobre el escrito en exclusiva a la revista "Semana" y ha desvelado cuál es la única pregunta que le haría a María José Campanario sobre el asunto y su cuenta pendiente con la mujer de Jesulín. "A mí me hubiera gustado preguntarle por qué hizo esa carta", ha declarado la de San Blas. A pesar de la dureza de las palabras de la odontóloga, Belén ha revelado que no lloró al leerla: "Yo ya paso de esta gente. Cuando dicen que siempre estoy con lo mismo, no es verdad, porque los que empiezan son ellos. ¿Yo he escrito alguna carta? ¿He preguntado si sus hijos son de su marido? Ni se me ocurriría. La princesita barata, dice. Yo por lo menos si he hecho daño a alguien ha sido a mí misma. Pero no quiero darle más protagonismo a esta señora".