María José Suárez y el abrigo por el que supo que Escassi le era infiel

La venganza se sirve en plato frío. Eso dicen. Pero María José Suárez no tiene sed de venganza, sino de contar su versión de los hechos, que distan mucho de los contados por Álvaro Muñoz Escassi el pasado fin de semana. De ahí que no espere mucho y que encima lo haga bien calentita por el enfado que incluso le hace plantearse iniciar acciones legales en su contra. La modelo se sienta en el mismo plató de ‘De viernes’ para negar a su ex y redefinir los límites de su relación, abierta para él y cerrada para ella. Con un ajustadísimo vestido blanco, con paso firme pero visiblemente nerviosa, baja de un coche de época, con todos los honores, la ex Miss España aparece en plató y es recibida por Beatriz Archidona y Santi Acosta. Después permanece una hora en una sala apartada escuchando su entrevista previa, donde desgrana los detalles de cómo se enteró de que Álvaro le había sido desleal, aunque él no entienda sus acciones como tales.

Así se ha puesto a un abrigo como pieza clave de esta historia, pues gracias a él la modelo se enteró de que Escassi podría estar viéndose con otras personas. Y todo gracias a una videollamada en la que vio más de lo que quiso. “Yo veo unos movimientos raros de Álvaro, pero sin saber que había una mujer o un hombre… sin saber qué había nadie en la casa. Me levanto a las 05:30 de la mañana y le veo en línea, entonces le pregunto ‘¿qué te pasa?, ¿qué haces despiertos?’, y me dijo que se había desvelado y que estaba mirando una receta. En ese momento le llamé por videollamada, se puso muy nervioso y me colgó el teléfono”. Después hubo otra videollamada, en la que pilló que le estaba mintiendo, pues él le decía que estaba de regreso a Madrid y a ella le pareció extraño, porque no escuchaba los ruidos del coche. Él le envía una foto de un abrigo que había ido a recoger de nuevo en casa con la excusa de que en San Sebastián hacía mucho frío, aunque ella miró y los termómetros marcaban 22 grados.

El nerviosismo antes de colgar la llamada y el abrigo innecesario que le salvaba de una mentira fue suficiente para que empezase a creer que corría la misma fortuna que otras de sus ex. Pero la confirmación le llegó en formato mail: “Yo tengo un correo de esta señorita en el que me dice: ‘Hola, María José. La persona con la que tú estás no es la que tú crees. Hasta creo que vosotros os grababais participando sexo. Yo no quiero verme envuelta en esta historia… Prostitución, extorsión… Yo tengo la versión de Valerie y ella no considera haber extorsionado a Álvaro”. Esto se aleja mucho a la versión de él, que habla de encuentros consentidos con terceras personas, por lo que no entiende que le tachen de infiel. En contestación a esto, ella plantea una pregunta: “¿Qué cabida tienen los celos en una relación abierta?”. Y es que explica que el jinete era especialmente celoso con ella, algo que era de sobra conocido por su entorno, por lo que su actitud desmentiría ese supuesto acuerdo de relación abierta. “Es el más celoso de Europa”, sentencia.

De hecho, María José Suárez asegura que desde el entorno más próximo de su ex le han escrito para solidarizarse con ella después de la entrevista del jinete. Y es que, haciendo balance de los tres años que ha pasado a su lado, destaca que “todos los problemas y discusiones que hemos tenido han sido por los celos de Álvaro”. Es más, recuerda cómo la vez que se sentaron ambos como pareja de enamorados en ‘De viernes’, preguntaron quién era el celoso de los dos y él levantó la mano sin pestañear. Por eso reconoce que siente “pena”, porque “Álvaro y yo teníamos una relación muy bonita, una relación en la que yo sabía dónde me metía”.