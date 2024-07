María José Suárez acusa a Álvaro Muñoz Escassi de un delito por el vídeo íntimo

María José Suárez se ha sentado en el plató de ‘De viernes’ para poner fin a lo que considera “mentiras” de su exnovio, Álvaro Muñoz Escassi. Aunque en un primer momento quiso ofrecer su mejor cara y anunciar el fin de sus tres años de relación como algo natural, sin conflictos, lo cierto es que encerraba grandes dosis de polémica. La primera, una presunta infidelidad con una mujer trans llamada Valerie que se puso en contacto con la modelo vía mail. Ahí le alertaba de que su pareja no era como decía ser y que le debía dinero “por sus servicios”. Ella no quiere entrar en temas escabrosos de “prostitución y extorsiones”, pero sí que quiere poner sobre la mesa la otra versión de los hechos. No es del todo suya, pues la comparte con la mujer que dice haber mantenido relaciones sexuales con el jinete y que él mismo ha reconocido como verdad. Eso sí, con el matiz de que mantenía una relación abierta con su chica, aunque ella niega la mayor al hablar de sus celos: “Álvaro es el hombre más celoso de Europa. Todos lo saben”.

Aun así, después de dejar claro los límites de su relación con el ex jugador de polo y aclarar que su relación era convencional, al menos por su parte, quiso abordar el tema del vídeo íntimo. Al parecer, Valerie también le alertó de que Escassi tendría un vídeo de ambos manteniendo relaciones sexuales, algo que ella desconocía que se hubiese filmado. Es más, asegura que su confesora le anunció que había visto el vídeo en primera persona, lo que desató una gran pelea: “Yo no era consentidora de una relación abierta y nunca me he grabado con él”, sentencia para hacerse entender.

“No era conocedora de que Álvaro nos grabase manteniendo relaciones”, quiere aclarar, aunque en este punto los colaboradores dudan de su testimonio y tratan de hacerle preguntas para ver si su versión cojea en algún punto. Reconduciendo la atención a lo que María José Suárez considera importante, asegura tajante que“es un delito que Álvaro enseñe un vídeo de los dos a terceros”. Es por eso que seplantea iniciar acciones legales en contra de su expareja, a quien ya le ha solicitado por vía de sus abogados que se retracte de sus palabras del fin de semana pasado, que niegue que tuviesen una relación abierta, con lo que aceptaría las infidelidades como una traición a la pareja. Además, estaría el asunto del vídeo, por el queMaría José luchará en los tribunales.Una duda que también ha despejado.

“Valerie me dice a mí, ‘hasta creo que vosotros os grababais practicando sexo’ y yo pongo un ‘no’ y me dice ‘él me enseñó un vídeo en el que se veía a ti con él’”, relata la también empresaria durante su entrevista. Quiso saber si ella tenía el vídeo, pero dijo que no, que solo lo había visto. Ahí entra en cólera: “Yo le dije que me parecía una barbaridad, porque no era consciente de que Álvaro me estuviese grabando en algún momento de nuestra relación. En el vídeo salgo yo con Álvaro, no se me ve la cabeza, me da detalles de cómo tengo mis partes”, llega a decir para hacerse creer. “Yo no tengo ningún miedo, porque ese vídeo no lo tiene Valerie, no sé si tengo que tener más miedo de que lo tenga Álvaro. No me apetece que salga, porque no me apetece verme en esta historia de prostitución según Valerie y extorsión según Álvaro”.

Además, María José Suárez ha añadido más detalles, en respuesta a las insistentes preguntas de los colaboradores de ‘De viernes’ por conocer todos los detalles sobre el vídeo sexual. Asegura que en él aparecen solo ellos dos, nada de terceras personas, reforzando su testimonio de que no tenían una relación abierta: “Es imposible, porque no lo he hecho”. Pero quiere centrar el foco de la cuestión no en el contenido, sino en el hecho de que “yo no soy consciente de que Álvaro tuviese ningún vídeo mío. Ella me lo describe, me da unos detalles, pero prefiero pasar un tupido velo. Es un delito que Álvaro enseñe vídeo a terceros, ¿voy a tomar medidas legales? No”, despeja al fin la duda que ha planeado estos días.