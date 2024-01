María Pombo aparece con la cara magullada y explica qué le ha pasado

María Pombo va ultimando los detalles de la casa que está construyendo en Cantabria a su gusto, un sueño hecho realidad para la influencer que, sin embargo, le está provocando más de un quebradero de cabeza propio de las mudanzas. Tal y como ella misma ha mostrado a través de sus redes sociales, en las últimas horas ha sufrido un accidente que le ha provocado una visible contusión en la cara, aunque parece que ella prefiere tomarse lo ocurrido con humor.

"Las mudanzas son bien peligrosas. Solo doy gracias porque no haya sido en mi preciada y cara nariz", dice en referencia a la rinoplastia a la que se sometió, mientras muestra las secuelas del tremendo golpe.

Más tarde, Pombo ha explicado con más detalles qué ocurrió exactamente, y lo cierto es que tuvo que ser bastante doloroso. "Realmente ocurrió ayer el golpe, pero nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Llevaba unos apliques de metal en la mano, además de varias bolsas, y al abrir el maletero para meterlo todo, me los clavé en la cara. Hoy solo tenía un poco hinchado y roja la zona, hasta que de repente me ha salido este bigote precioso", ha revelado la influencer.

No es la primera vez que María Pombo sufre un accidente durante una mudanza, que parecen haberse convertido en una tarea de riesgo para ella.

María Pombo muestra el hematoma de su cara Redes sociales

"Aquí va una encimera de cuarcita preciosísima que se tendría que haber montado hoy. Ya os podéis imaginar lo que pesa ese tipo de estructuras...", decía Pombo mientras mostraba los muebles de su cocina desnudos, sin la piedra que tenía que cubrirlos. Por lo visto, durante el traslado de la misma, un error humano y la lluvia provocaron que resbalara de la grúa y se estrellara contra el suelo, quedando reducida a escombros.

"Duele mucho, aunque el lado positivo es que no ha hecho daño a nadie. Os podéis imaginar la desgracia que podía haber sido", se quejó María Pombo, celebrando que, por fortuna, no hubo heridos. Un mensaje que suscribió su marido, Pablo Castellano, encargado de la obra de la reforma de su casa: "Lo primero, gracias a Dios, que no le ha pasado nada a nadie, porque eso pesa casi 2000 kilos y si le cae a alguien encima...".