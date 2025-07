Teresa Perales: "El marquesado no me ha cambiado la vida, sigo siendo la misma

Teresa Perales es la deportista paralímpica española mas laureada, veintiocho medallas conseguidas, y un Premio Princesa de Asturias del Deporte. Ahora, el Rey Felipe VI la ha distinguido con el título de Marquesa de Perales, un honor más que merecido: “Mi madre ya me decía que vivía como marquesa, y ahora resulta que soy marquesa de verdad. Para mí es un honor y un orgullo esta distinción.”



- ¿Le ha cambiado en algo recibir el marquesado?



- No, sigo haciendo la misma vida de siempre. No me ha cambiado en nada. Sigo siendo la misma. Bueno, en estos días me están gastando muchas bromas. Me dicen si me tienen que llamar señora marquesa, ja, ja, ja. Yo soy Tere o Teresa.



- Su relación con nuestros Reyes es muy buena.



- Sí. Además, la familia real siempre ha sido muy deportista y les gusta seguir la carrera de muchos de nosotros. Para mí es una gran satisfacción saber que están al tanto de mi trayectoria. Siempre que nos vemos me demuestran mucho cariño. Tras concederme el Premio Princesa de Asturias se formalizó nuestra relación, no digo que sea de amistad, pero sí muy cordial.



- ¿Qué sintió al enterarse de que era marquesa?



- Fue una gran sorpresa, no me esperaba algo así. Me enteré cuando cogía un avión a Berlín para participar en una competición… y al aterrizar encendí el teléfono y tenía un montón de mensajes de felicitación y me llamó mucha gente. Este título supone un añadido en mi condición social, lo que supone tener una conducta ejemplar.

Teresa Perales Archivo Archivo



- Porque es un espejo en el que muchos se fijan…



- Por eso hay que mantener una buena imagen de cara al exterior, sobre todo hacia esos jóvenes que sueñan con ganar las medallas que otros ya tenemos.



- Con el nombre de este título rinde homenaje a alguien muy especial.



- A mi padre, que tanto me dio y del que tanto aprendí. Murió con tan solo 45 años y le tengo siempre muy presente.



- ¿Es una distinción vitalicia?



- Pues sí, porque mi hijo me dijo que él lo quiere heredar…



- Este año cumple los cincuenta. ¿La veremos compitiendo dentro de tres años en las Olimpiadas de Los Ángeles?



- Eso espero, a ver si consigo la medalla número 29.