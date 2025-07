Mar Flores pillada haciendo “piececitos” con un chico de 35 años en una playa de Ibiza

Carlo Costanzia ha logrado que Mar Flores regrese a la primera plana del papel cuché, muy a su pesar. La modelo estaba disfrutando de una vida con relativa discreción, aunque con cierta regularidad copaba titulares o era pillada de vacaciones. Se ha hablado mucho de sus amoríos, últimamente mucho sobre sus idas y venidas con Elías Sacal, con el que terminó de manera definitiva el pasado año. Pero ahora, en su nueva condición de abuela, ha estado en boca de todos y ha vuelvo a sentir la presión de las cámaras y reporteros siguiendo sus pasos.

Esto ha hecho que incluso reniegue de Alejandra Rubio, su nuera, así como de Terelu Campos, su consuegra, negándose a que su nombre sea utilizado por ambas en sus exclusivas y demás apariciones públicas. No quiere que nadie gane dinero a su costa. Quizá ahora se lo replantee, pues ahora no son las Campos quienes la colocan en la picota informativa, sino un supuesto nuevo amor con el que ha sido sorprendida. ¿Está de nuevo enamorada? Se preguntan todos.

Mar Flores, muy bien acompañada en sus vacaciones

En medio del nuevo incendio familiar que ha protagonizado Carmen Borrego y su posado exclusivo con bombas contra Alejandra Rubio, la joven ha puesto tierra de por medio. Se ha ido con su retoño y Carlo Costanzia a disfrutar de los placeres que le ofrece Ibiza en temporada estival. Un plan en el que también ha participado la propia Mar Flores, pues ella ha sido la encargada de ofrecer su casa para el uso y disfrute de los tortolitos y su hijo. Unas vacaciones en familia que distan mucho de las del año pasado, en las que los jóvenes fueron a Málaga, pero no pasaron demasiado tiempo con las Campos, aunque sí almorzaron con Terelu en un chiringuito de playa.

Pero lo que más ha llamado la atención de propios y extraños no ha sido el viaje de Alejandra y Carlo a Ibiza para estar con la abuela Mar Flores. Sino el hecho de que ésta se haya dejado ver acompañada de otro mozo, como así ha subrayado Sergio Garrido: “Este amigo entrañable de Mar Flores ha estado en su casa y ha pasado la noche allí. Han estado todos los hijos que tuvo con Merino, Carlo Costanzia y Alejandra Rubio. Yo no he dicho que sea novio, he dicho que son amigos íntimos”, destaca el paparazzi, para después añadir que “ayer cenando estaban haciendo piececitos”. Un detalle por el que se da a creer que son algo más que meros amigos.

El fotógrafo, que hace su agosto estos meses en Ibiza, explica cómo vio a Mar Flores haciendo carantoñas a su íntimo amigo con los pies: “Yo pasé varias veces por la playa donde estaban. La miré, me miró y me fijé en que estaban los dos en la arena jugando con los piececitos y ya les dejé tranquilos”. Ahora bien, aunque dice que no son novios y que, por ahora, son solo amigos bien avenidos, dice también desconocer realmente la identidad del protagonista, aunque sí añade al relato que es más joven que ella, unos 35 o 40 años, así como que no es la primera vez que les pilla juntos: “Yo desde hace dos años veo a Mar con este chico, les he visto en Sevilla juntos, en Ibiza el año pasado… esta mañana, en torno a las 12 de la mañana, ha salido de la casa de la modelo y ha ido al aeropuerto”.