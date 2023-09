María Teresa Campos no dejó testamento. Esta es su herencia

Dos semanas después del fallecimiento de María Teresa Campos, a los 82 años, la revista Semana descubre que la presentadora se negó a hacer testamento. La veterana comunicadora no quiso dejar firmado ante notario lo que heredarían sus hijas, Terelu Campo y Carmen Borrego. Según ha podido saber este medio por fuentes de toda solvencia, tenía sus motivos, aunque estos no convencieran a todo el mundo. La comunicadora era muy supersticiosa y hacer testamento significaba para ella "llamar a la muerte". Una decisión que no debería de afectar a su voluntad, ya que quería dejar sus bienes y enseres a Terelu y a Carmen, sus herederas legítimas.

Su dilatada y prolífera carrera profesional le sirvió para embolsarse una importante cantidad de dinero. Según la publicación, tanto en Telecinco como en Antena 3 ganó tres millones de euros por temporada. Sin embargo, en su última etapa, la veterana comunicadora vivió de alquiler en un lujoso apartamento situado a las afueras de Madrid, pero cerca de su hija Terelu Campos.

Las hijas de María Teresa Campos, Carmen Borrego (i) y Terelu Campos (d), a su llegada al tanatorio de La Paz de Tres Cantos donde ha quedado instalada la capilla ardiente de la periodista María Teresa Campos EFE

María Teresa Campos llegó a tener una mansión de 2000 metros cuadrados y un jardín de más de 6.000, en Molino de La Hoz, en Las Rozas (Madrid), que llegó a vender por 2,5 millones de euros.

Según la revista, en el momento de su fallecimiento, el patrimonio de María Teresa Campos estaría conformado por una sola vivienda, adquirida en el año 1981 en Málaga. Se trata de una casa de 200 metros cuadrados, que cuenta con vistas al mar y está valorada en unos 900.000 euros, y que podría estar bajo una hipoteca, aunque este dato no lo ha podido confirmar el medio mencionado anteriormente.